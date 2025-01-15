https://ria.ru/20250115/telegram-1993757933.html
В Kaspersky рассказали, как защитить аккаунт в Telegram от мошенников
В Kaspersky рассказали, как защитить аккаунт в Telegram от мошенников - РИА Новости, 15.01.2025
В Kaspersky рассказали, как защитить аккаунт в Telegram от мошенников
Защитить свой аккаунт от мошенников в Telegram можно благодаря трем действиям в настройках мессенджера: двухфакторной аутентификации, ограничению звонков и... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T03:44:00+03:00
2025-01-15T03:44:00+03:00
2025-01-15T08:51:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Защитить свой аккаунт от мошенников в Telegram можно благодаря трем действиям в настройках мессенджера: двухфакторной аутентификации, ограничению звонков и возможности добавления владельца аккаунта в различные группы, рассказал РИА Новости руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов. "Включите двухфакторную аутентификацию. В Telegram эту функцию выполняет облачный пароль. Его нужно будет вводить для каждого входа в Telegram-аккаунт с нового устройства (помимо номера телефона и кода подтверждения). Такой подход поможет дополнительно обезопасить учетную запись в случае, если злоумышленникам удалось заполучить номер телефона и код подтверждения", — сказал он. По словам эксперта, стоит ограничить и звонки в мессенджере. Так, в настройках конфиденциальности нужно выбрать "Звонки". Затем выставить настройки так, чтобы звонить могли только контакты или никто. Это позволит частично минимизировать риски столкнуться с телефонными мошенниками в мессенджере. "Но нужно помнить, что злоумышленники не только звонят, но и отправляют крайне убедительные сообщения, притворяются знакомыми или коллегами. Поэтому важно перепроверять все излишне пугающие или крайне щедрые предложения, убедиться, что человек именно тот, за кого себя выдает", — добавил Галов. Также он посоветовал ограничить возможность добавления в группы. Для этого в настройках конфиденциальности нужно зайти в раздел "Приглашения". Потом отметить, чтобы в группы вас могли добавлять, например, только ваши контакты или определенные пользователи. "Такая настройка будет полезна не только с точки зрения борьбы со спамом — существуют схемы, в которых злоумышленники создают группы в Telegram, куда добавляют потенциальных жертв и просят проголосовать по ссылке, например, за ребенка в детском конкурсе рисунка или за другого пользователя в профессиональном конкурсе, легенды могут быть самыми разными. Цель злоумышленников — выманить учетные данные от аккаунта человека в мессенджере", — пояснил эксперт. Кроме того, для защиты аккаунта рекомендуется использовать надежное защитное решение и критически относиться к входящим сообщениям.
https://ria.ru/20241209/gosduma-1988067962.html
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общество, россия, telegram, лаборатория касперского
Общество, Россия, Telegram, Лаборатория Касперского
В Kaspersky рассказали, как защитить аккаунт в Telegram от мошенников
Kaspersky: защитить аккаунт Telegram можно через двухфакторную аутентификацию
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Защитить свой аккаунт от мошенников в Telegram можно благодаря трем действиям в настройках мессенджера: двухфакторной аутентификации, ограничению звонков и возможности добавления владельца аккаунта в различные группы, рассказал РИА Новости руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.
"Включите двухфакторную аутентификацию. В Telegram
эту функцию выполняет облачный пароль. Его нужно будет вводить для каждого входа в Telegram-аккаунт с нового устройства (помимо номера телефона и кода подтверждения). Такой подход поможет дополнительно обезопасить учетную запись в случае, если злоумышленникам удалось заполучить номер телефона и код подтверждения", — сказал он.
По словам эксперта, стоит ограничить и звонки в мессенджере. Так, в настройках конфиденциальности нужно выбрать "Звонки". Затем выставить настройки так, чтобы звонить могли только контакты или никто. Это позволит частично минимизировать риски столкнуться с телефонными мошенниками в мессенджере.
"Но нужно помнить, что злоумышленники не только звонят, но и отправляют крайне убедительные сообщения, притворяются знакомыми или коллегами. Поэтому важно перепроверять все излишне пугающие или крайне щедрые предложения, убедиться, что человек именно тот, за кого себя выдает", — добавил Галов.
Также он посоветовал ограничить возможность добавления в группы. Для этого в настройках конфиденциальности нужно зайти в раздел "Приглашения". Потом отметить, чтобы в группы вас могли добавлять, например, только ваши контакты или определенные пользователи.
"Такая настройка будет полезна не только с точки зрения борьбы со спамом — существуют схемы, в которых злоумышленники создают группы в Telegram, куда добавляют потенциальных жертв и просят проголосовать по ссылке, например, за ребенка в детском конкурсе рисунка или за другого пользователя в профессиональном конкурсе, легенды могут быть самыми разными. Цель злоумышленников — выманить учетные данные от аккаунта человека в мессенджере", — пояснил эксперт.
Кроме того, для защиты аккаунта рекомендуется использовать надежное защитное решение и критически относиться к входящим сообщениям.