Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане устранили повреждение магистрального кабеля - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 15.01.2025 (обновлено: 20:30 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/tatarstan-1993912604.html
В Татарстане устранили повреждение магистрального кабеля
В Татарстане устранили повреждение магистрального кабеля - РИА Новости, 15.01.2025
В Татарстане устранили повреждение магистрального кабеля
Повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля в Татарстане, приведшее к снижению скорости интернета в 21 регионе РФ, устранено, сообщает минцифры... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T20:23:00+03:00
2025-01-15T20:30:00+03:00
россия
происшествия
ростелеком
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149358/04/1493580446_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_0b45370c35b1926de0984be4e4a8c693.jpg
КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости. Повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля в Татарстане, приведшее к снижению скорости интернета в 21 регионе РФ, устранено, сообщает минцифры республики со ссылкой на компанию "Ростелеком".Ранее Роскомнадзор сообщил, что зафиксировал повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению скорости интернета и деградации сервисов у 3,8 миллиона россиян в 21 регионе РФ. Ориентировочное время завершения восстановительных работ - 21.00 мск."По информации, полученной от филиала "Ростелекома" в Татарстане, волокно оптического кабели связи, которое пострадало в ходе земляных работ, в поселке Царево восстановили. Проведена проверка уровней сигнала, повреждение магистрального кабеля устранено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250110/kabel-1993080146.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149358/04/1493580446_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_0e18403fa6d0e851b449e3873650c98f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, ростелеком, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), республика татарстан (татарстан)
Россия, Происшествия, Ростелеком, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане устранили повреждение магистрального кабеля

Минцифры Татарстана сообщило о восстановлении поврежденного кабеля связи

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТатарстан
Татарстан - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости. Повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля в Татарстане, приведшее к снижению скорости интернета в 21 регионе РФ, устранено, сообщает минцифры республики со ссылкой на компанию "Ростелеком".
Ранее Роскомнадзор сообщил, что зафиксировал повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению скорости интернета и деградации сервисов у 3,8 миллиона россиян в 21 регионе РФ. Ориентировочное время завершения восстановительных работ - 21.00 мск.
"По информации, полученной от филиала "Ростелекома" в Татарстане, волокно оптического кабели связи, которое пострадало в ходе земляных работ, в поселке Царево восстановили. Проведена проверка уровней сигнала, повреждение магистрального кабеля устранено", - говорится в сообщении.
Производство кабельно-проводниковой продукции - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Более 80 тысяч километров кабеля произвели заводы при поддержке Москвы
10 января, 11:30
 
РоссияПроисшествияРостелекомФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала