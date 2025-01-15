https://ria.ru/20250115/tatarstan-1993912604.html
В Татарстане устранили повреждение магистрального кабеля
В Татарстане устранили повреждение магистрального кабеля - РИА Новости, 15.01.2025
В Татарстане устранили повреждение магистрального кабеля
Повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля в Татарстане, приведшее к снижению скорости интернета в 21 регионе РФ, устранено, сообщает минцифры... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T20:23:00+03:00
2025-01-15T20:23:00+03:00
2025-01-15T20:30:00+03:00
россия
происшествия
ростелеком
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республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости. Повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля в Татарстане, приведшее к снижению скорости интернета в 21 регионе РФ, устранено, сообщает минцифры республики со ссылкой на компанию "Ростелеком".Ранее Роскомнадзор сообщил, что зафиксировал повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению скорости интернета и деградации сервисов у 3,8 миллиона россиян в 21 регионе РФ. Ориентировочное время завершения восстановительных работ - 21.00 мск."По информации, полученной от филиала "Ростелекома" в Татарстане, волокно оптического кабели связи, которое пострадало в ходе земляных работ, в поселке Царево восстановили. Проведена проверка уровней сигнала, повреждение магистрального кабеля устранено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250110/kabel-1993080146.html
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россия, происшествия, ростелеком, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), республика татарстан (татарстан)
Россия, Происшествия, Ростелеком, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане устранили повреждение магистрального кабеля
Минцифры Татарстана сообщило о восстановлении поврежденного кабеля связи