https://ria.ru/20250115/tatarstan-1993912604.html

В Татарстане устранили повреждение магистрального кабеля

В Татарстане устранили повреждение магистрального кабеля - РИА Новости, 15.01.2025

В Татарстане устранили повреждение магистрального кабеля

Повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля в Татарстане, приведшее к снижению скорости интернета в 21 регионе РФ, устранено, сообщает минцифры... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T20:23:00+03:00

2025-01-15T20:23:00+03:00

2025-01-15T20:30:00+03:00

россия

происшествия

ростелеком

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149358/04/1493580446_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_0b45370c35b1926de0984be4e4a8c693.jpg

КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости. Повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля в Татарстане, приведшее к снижению скорости интернета в 21 регионе РФ, устранено, сообщает минцифры республики со ссылкой на компанию "Ростелеком".Ранее Роскомнадзор сообщил, что зафиксировал повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению скорости интернета и деградации сервисов у 3,8 миллиона россиян в 21 регионе РФ. Ориентировочное время завершения восстановительных работ - 21.00 мск."По информации, полученной от филиала "Ростелекома" в Татарстане, волокно оптического кабели связи, которое пострадало в ходе земляных работ, в поселке Царево восстановили. Проведена проверка уровней сигнала, повреждение магистрального кабеля устранено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250110/kabel-1993080146.html

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия, ростелеком, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), республика татарстан (татарстан)