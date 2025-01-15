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В Татарстане назвали причину повреждения магистрального кабеля - РИА Новости, 15.01.2025
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19:57 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/tatarstan-1993910309.html
В Татарстане назвали причину повреждения магистрального кабеля
В Татарстане назвали причину повреждения магистрального кабеля - РИА Новости, 15.01.2025
В Татарстане назвали причину повреждения магистрального кабеля
Повреждение магистрального кабеля в Татарстане, приведшее к снижению скорости интернета в 21 регионе РФ, произошло из-за земляных работ, которые вела сторонняя... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T19:57:00+03:00
2025-01-15T19:57:00+03:00
происшествия
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости. Повреждение магистрального кабеля в Татарстане, приведшее к снижению скорости интернета в 21 регионе РФ, произошло из-за земляных работ, которые вела сторонняя организация, сообщает минцифры республики. Ранее Роскомнадзор сообщил, что зафиксировал повреждение магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению скорости интернета и деградации сервисов у 3,8 миллиона россиян в 21 регионе РФ. Ориентировочное время завершения восстановительных работ - 21.00 мск. "Повреждение кабеля произошло вследствие проведения земляных работ сторонней организацией", - говорится в сообщении. Уточняется, что повреждение магистрального волоконно-оптического кабеля связи произошло вблизи поселка Царево Пестречинского района Татарстана. Минцифры региона также подчеркивает, что полной потери связи нет, поскольку трафик перенаправлен на резервные линии.
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россия
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происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане назвали причину повреждения магистрального кабеля

Минцифры Татарстана: повреждение кабеля в регионе произошло из-за земляных работ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТатарстан
Татарстан - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости. Повреждение магистрального кабеля в Татарстане, приведшее к снижению скорости интернета в 21 регионе РФ, произошло из-за земляных работ, которые вела сторонняя организация, сообщает минцифры республики.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что зафиксировал повреждение магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению скорости интернета и деградации сервисов у 3,8 миллиона россиян в 21 регионе РФ. Ориентировочное время завершения восстановительных работ - 21.00 мск.
"Повреждение кабеля произошло вследствие проведения земляных работ сторонней организацией", - говорится в сообщении.
Уточняется, что повреждение магистрального волоконно-оптического кабеля связи произошло вблизи поселка Царево Пестречинского района Татарстана.
Минцифры региона также подчеркивает, что полной потери связи нет, поскольку трафик перенаправлен на резервные линии.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В 21 регионе России упала скорость интернета из-за повреждения кабеля
Вчера, 16:50
 
ПроисшествияРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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