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Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января - РИА Новости, 15.01.2025
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13:09 15.01.2025 (обновлено: 13:52 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/tanker-1993827643.html
Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января
Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января - РИА Новости, 15.01.2025
Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января
Мазут с танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Черном море, откачают до конца января, сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T13:09:00+03:00
2025-01-15T13:52:00+03:00
россия
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
керченский пролив
краснодарский край
виталий савельев
роман старовойт
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мазут с танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Черном море, откачают до конца января, сообщили в Минтрансе."Специалисты закончили строительство временной дороги к месту крушения и завершают обваловку корпуса — устройство насыпи вокруг кормовой части, которая позволит защитить ее от штормов и даст возможность начать откачку мазута из "танков". Его откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января", — говорится в публикации.Ход работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов у мыса Панагия в среду проверили вице-премьер Виталий Савельев и глава Минтранса Роман Старовойт.Кроме того, запланировано совещание с участниками оперштаба, сформированного по итогам заседания правительственной комиссии в понедельник, а также встреча с волонтерами и осмотр площадки центра спасения птиц.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250114/tanker-1993608949.html
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россия
керченский пролив
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россия, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив, краснодарский край, виталий савельев, роман старовойт, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Керченский пролив, Краснодарский край, Виталий Савельев, Роман Старовойт, Следственный комитет России (СК РФ)
Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января

Минтранс: мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января

© Фото : Минтранс России/TelegramТанкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Минтранс России/Telegram
Танкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мазут с танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Черном море, откачают до конца января, сообщили в Минтрансе.
"Специалисты закончили строительство временной дороги к месту крушения и завершают обваловку корпуса — устройство насыпи вокруг кормовой части, которая позволит защитить ее от штормов и даст возможность начать откачку мазута из "танков". Его откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января", — говорится в публикации.
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14 января, 11:36
Ход работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов у мыса Панагия в среду проверили вице-премьер Виталий Савельев и глава Минтранса Роман Старовойт.
Кроме того, запланировано совещание с участниками оперштаба, сформированного по итогам заседания правительственной комиссии в понедельник, а также встреча с волонтерами и осмотр площадки центра спасения птиц.
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Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.
Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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РоссияКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияКерченский проливКраснодарский крайВиталий СавельевРоман СтаровойтСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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