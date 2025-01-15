https://ria.ru/20250115/tanker-1993827643.html

Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января

Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января - РИА Новости, 15.01.2025

Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января

Мазут с танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Черном море, откачают до конца января, сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T13:09:00+03:00

2025-01-15T13:09:00+03:00

2025-01-15T13:52:00+03:00

россия

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

керченский пролив

краснодарский край

виталий савельев

роман старовойт

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мазут с танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Черном море, откачают до конца января, сообщили в Минтрансе."Специалисты закончили строительство временной дороги к месту крушения и завершают обваловку корпуса — устройство насыпи вокруг кормовой части, которая позволит защитить ее от штормов и даст возможность начать откачку мазута из "танков". Его откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января", — говорится в публикации.Ход работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов у мыса Панагия в среду проверили вице-премьер Виталий Савельев и глава Минтранса Роман Старовойт.Кроме того, запланировано совещание с участниками оперштаба, сформированного по итогам заседания правительственной комиссии в понедельник, а также встреча с волонтерами и осмотр площадки центра спасения птиц.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

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https://ria.ru/20250113/tanker-1993501647.html

https://ria.ru/20250115/gosduma-1993830758.html

россия

керченский пролив

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив, краснодарский край, виталий савельев, роман старовойт, следственный комитет россии (ск рф)