https://ria.ru/20250115/tabak-1993875911.html
В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах
В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах - РИА Новости, 15.01.2025
В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах
Государственный совет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить розничную продажу никотинсодержащей продукции и... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T16:48:00+03:00
2025-01-15T16:48:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Государственный совет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить розничную продажу никотинсодержащей продукции и жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в павильонах, за исключением случаев отсутствия в населённых пунктах стационарных торговых объектов, документ доступен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается внесение изменений в часть 1 статьи 19 Федерального закона № 15-Ф3 путём установления запрета розничной продажи никотинсодержащей продукции, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в павильонах, за исключением случаев отсутствия в населённых пунктах стационарных торговых объектов", - сказано в пояснительной записке.В документе отмечается, что павильоны, как правило, располагаются в местах с высокой проходимостью, в том числе на остановках общественного транспорта, что, по мнению авторов инициативы, способствует увеличению интереса потребителей к продукции, представляемой в них.Кроме того, по мнению авторов законопроекта, продажа никотинсодержащей продукции, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей в павильонах, установленных в таких местах, способствует увеличению распространения курения среди населения.
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госдума рф, общество, удмуртская республика (удмуртия)
Госдума РФ, Общество, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах
В ГД внесли проект о запрете розничной продажи табачных изделий в павильонах
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Государственный совет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить розничную продажу никотинсодержащей продукции и жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в павильонах, за исключением случаев отсутствия в населённых пунктах стационарных торговых объектов, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается внесение изменений в часть 1 статьи 19 Федерального закона № 15-Ф3 путём установления запрета розничной продажи никотинсодержащей продукции, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в павильонах, за исключением случаев отсутствия в населённых пунктах стационарных торговых объектов", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что павильоны, как правило, располагаются в местах с высокой проходимостью, в том числе на остановках общественного транспорта, что, по мнению авторов инициативы, способствует увеличению интереса потребителей к продукции, представляемой в них.
Кроме того, по мнению авторов законопроекта, продажа никотинсодержащей продукции, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей в павильонах, установленных в таких местах, способствует увеличению распространения курения среди населения.