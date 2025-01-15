https://ria.ru/20250115/tabak-1993875911.html

В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах

В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах - РИА Новости, 15.01.2025

В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах

Государственный совет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить розничную продажу никотинсодержащей продукции и... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T16:48:00+03:00

2025-01-15T16:48:00+03:00

2025-01-15T16:51:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Государственный совет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить розничную продажу никотинсодержащей продукции и жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в павильонах, за исключением случаев отсутствия в населённых пунктах стационарных торговых объектов, документ доступен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается внесение изменений в часть 1 статьи 19 Федерального закона № 15-Ф3 путём установления запрета розничной продажи никотинсодержащей продукции, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в павильонах, за исключением случаев отсутствия в населённых пунктах стационарных торговых объектов", - сказано в пояснительной записке.В документе отмечается, что павильоны, как правило, располагаются в местах с высокой проходимостью, в том числе на остановках общественного транспорта, что, по мнению авторов инициативы, способствует увеличению интереса потребителей к продукции, представляемой в них.Кроме того, по мнению авторов законопроекта, продажа никотинсодержащей продукции, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей в павильонах, установленных в таких местах, способствует увеличению распространения курения среди населения.

https://ria.ru/20250113/veyp-1847654101.html

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госдума рф, общество, удмуртская республика (удмуртия)