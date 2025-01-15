https://ria.ru/20250115/svo-1993903382.html

Орловская область передала гумгруз бойцам в Курской области и под Купянском

Орловская область передала гумгруз бойцам в Курской области и под Купянском - РИА Новости, 15.01.2025

Орловская область передала гумгруз бойцам в Курской области и под Купянском

Орловская область направила бойцам, служащим в Курской области и на купянском направлении спецоперации, продукты, оборудование и маскировочные сети, сообщил... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T18:53:00+03:00

2025-01-15T18:53:00+03:00

2025-01-15T18:53:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Орловская область направила бойцам, служащим в Курской области и на купянском направлении спецоперации, продукты, оборудование и маскировочные сети, сообщил председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский. "Вместе с грузом, в который вошли продукты и необходимое бойцам оборудование и техника, ребята на передовой получат письма от ребят из "Молодёжки Народного фронта" и "Движения Первых" Орловской области, сладкие подарки и маскировочные сети от студентов ОГУ имени И. С. Тургенева и Орловского реставрационно-строительного техникума", – написал Музалевский на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он отметил, что груз для гуманитарного конвоя собран депутатским корпусом облсовета, региональным отделением Общероссийского народного фронта и реготделением партии "Единая Россия". Посылка сформирована при поддержке орловских предпринимателей из Москвы. Она отправится к орловским бойцам, выполняющим боевые задачи на купянском направлении и в Курской области. "Каждый гуманитарный груз – это частичка родного края для наших воинов, забота земляков, любовь родных и близких. Выражаю благодарность предпринимательскому сообществу, жителям Орловщины, всем, кто помогает бойцам словом и делом. Фронт и тыл вместе и вместе мы победим!" – добавил председатель облсовета.

https://ria.ru/20250115/deputat-1993879830.html

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орловская область, курская область, москва, общероссийский народный фронт, единая россия, сво