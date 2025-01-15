Орловская область передала гумгруз бойцам в Курской области и под Купянском
© Председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский/ВКонтактеГуманитарный груз из Орловской области для бойцов, служащих в Курской области и на купянском направлении СВО
© Председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский/ВКонтакте
Гуманитарный груз из Орловской области для бойцов, служащих в Курской области и на купянском направлении СВО
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Орловская область направила бойцам, служащим в Курской области и на купянском направлении спецоперации, продукты, оборудование и маскировочные сети, сообщил председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский.
"Вместе с грузом, в который вошли продукты и необходимое бойцам оборудование и техника, ребята на передовой получат письма от ребят из "Молодёжки Народного фронта" и "Движения Первых" Орловской области, сладкие подарки и маскировочные сети от студентов ОГУ имени И. С. Тургенева и Орловского реставрационно-строительного техникума", – написал Музалевский на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он отметил, что груз для гуманитарного конвоя собран депутатским корпусом облсовета, региональным отделением Общероссийского народного фронта и реготделением партии "Единая Россия". Посылка сформирована при поддержке орловских предпринимателей из Москвы. Она отправится к орловским бойцам, выполняющим боевые задачи на купянском направлении и в Курской области.
"Каждый гуманитарный груз – это частичка родного края для наших воинов, забота земляков, любовь родных и близких. Выражаю благодарность предпринимательскому сообществу, жителям Орловщины, всем, кто помогает бойцам словом и делом. Фронт и тыл вместе и вместе мы победим!" – добавил председатель облсовета.