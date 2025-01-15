https://ria.ru/20250115/svo-1993852743.html

Активисты ЕР в Москве изготавливают эвакуационные сани для бойцов СВО

Активисты ЕР в Москве изготавливают эвакуационные сани для бойцов СВО - РИА Новости, 15.01.2025

Активисты ЕР в Москве изготавливают эвакуационные сани для бойцов СВО

Жители Москвы и активисты партии "Единая Россия" изготавливают специальные эвакуационные сани, которые называются волокуши, необходимые для безопасной... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:07:00+03:00

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2025-01-15T15:07:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Жители Москвы и активисты партии "Единая Россия" изготавливают специальные эвакуационные сани, которые называются волокуши, необходимые для безопасной транспортировки раненых бойцов СВО, сообщили в партии. "Жители и активисты партии "Единая Россия" в Можайском районе поддерживают раненых бойцов СВО... На протяжении нескольких месяцев в местном отделении партии организуются занятия по изготовлению волокуш — специальных эвакуационных саней, которые необходимы для безопасной транспортировки раненых", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале московского отделения ЕР. Примечательно, что в январе собрали 27 волокуш, а всего уже изготовлено около 700 таких средств. "Мы объединены общей целью — помочь нашим защитникам, выполняющим свой долг на передовой", - приводятся в сообщении слова исполнительного секретаря местного отделения ЕР Екатерины Морозовой. В партии отметили, что каждый участник процесса вкладывает свою душу, нарезая ленты для ручек и подготавливая материалы для наполнения госпитальных подушечек от пролежней. "Эта инициатива не только демонстрирует сплоченность людей, но и позволяет каждому внести свой вклад в общее дело — заботу о тех, кто защищает нашу страну", - заявили в партии.

https://ria.ru/20250115/svo-1993849832.html

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москва, можайский район, единая россия, сво