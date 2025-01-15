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Члены "Единой России" из Ивановской области передали гумпомощь в зону СВО
Члены "Единой России" из Ивановской области передали гумпомощь в зону СВО - РИА Новости, 15.01.2025
Члены "Единой России" из Ивановской области передали гумпомощь в зону СВО
Активисты партии "Единая Россия" Вичугского района Ивановской области передали гуманитарную помощь военнослужащим, участвующим в СВО, сообщили в региональном... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:59:00+03:00
2025-01-15T14:59:00+03:00
2025-01-15T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Активисты партии "Единая Россия" Вичугского района Ивановской области передали гуманитарную помощь военнослужащим, участвующим в СВО, сообщили в региональном отделении партии. "Активисты партии "Единая Россия" Вичугского района передали очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. В сбор груза вошли маскировочные сети, предметы первой необходимости и продукты питания - всё, что необходимо для того, чтобы облегчить службу наших бойцов", - говорится в официальном Telegram-канале регионального отделения ЕР. Секретарь местного отделения "Единой России" Вичугского района Ирина Бухова отметила значимость таких инициатив. "Недавно в наше отделение обратилась супруга одного из участников СВО с просьбой оказать помощь землякам. Благодаря активной поддержке жителей Вичугского района и слаженной работе нашей команды нам удалось оперативно собрать и доставить все необходимое. Для нас крайне важно, чтобы каждый военнослужащий ощущал поддержку своей малой родины", - приводятся в сообщении слова Буховой. В партии обратили внимание, что на данный момент вся помощь доставлена и передана лично военнослужащим.
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вичугский район, ивановская область, единая россия, сво
Надежные люди, Вичугский район, Ивановская область, Единая Россия, СВО
Члены "Единой России" из Ивановской области передали гумпомощь в зону СВО
В Ивановской области активисты "Единой России" передали гумпомощь участникам СВО