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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 15.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ за сутки потеряли более 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:18:00+03:00

2025-01-15T12:18:00+03:00

2025-01-15T12:24:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ за сутки потеряли более 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Подолы, Петропавловка, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Ивановка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, 13 пикапов, пять артиллерийских орудий, из них три производства стран НАТО, уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Квертус".

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вооруженные силы украины, харьковская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, безопасность