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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 15.01.2025
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12:18 15.01.2025 (обновлено: 12:24 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/svo-1993814978.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 15.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ за сутки потеряли более 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:18:00+03:00
2025-01-15T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
безопасность
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ за сутки потеряли более 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Подолы, Петропавловка, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Ивановка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, 13 пикапов, пять артиллерийских орудий, из них три производства стран НАТО, уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Квертус".
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вооруженные силы украины, харьковская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"

Минобороны: ВСУ потеряли более 460 военных в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ за сутки потеряли более 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Подолы, Петропавловка, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Ивановка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, 13 пикапов, пять артиллерийских орудий, из них три производства стран НАТО, уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Квертус".
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТОБезопасность
 
 
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