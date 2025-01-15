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ВСУ потеряли танк Leopard в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 15.01.2025
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12:17 15.01.2025 (обновлено: 12:20 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/svo-1993814573.html
ВСУ потеряли танк Leopard в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли танк Leopard в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 15.01.2025
ВСУ потеряли танк Leopard в зоне действий группировки "Центр"
Киев за сутки потерял более 560 военнослужащих и танк Leopard в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:17:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
киев
германия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Киев за сутки потерял более 560 военнослужащих и танк Leopard в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и формированию "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Щербиновка, Шевченко, Дзержинск, Славянка, Нововасилевка, Тарасовка, Барановка, Воздвиженка, Петровка, Лысовка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 560 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть артиллерийских орудий", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250115/plennyj-1993798987.html
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россия, вооруженные силы украины, киев, германия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Германия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли танк Leopard в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ потеряли более 560 военных и Leopard в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Киев за сутки потерял более 560 военнослужащих и танк Leopard в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и формированию "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Щербиновка, Шевченко, Дзержинск, Славянка, Нововасилевка, Тарасовка, Барановка, Воздвиженка, Петровка, Лысовка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял свыше 560 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть артиллерийских орудий", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКиевГерманияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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