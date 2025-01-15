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ВСУ потеряли танк Leopard в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ потеряли танк Leopard в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 15.01.2025

ВСУ потеряли танк Leopard в зоне действий группировки "Центр"

Киев за сутки потерял более 560 военнослужащих и танк Leopard в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:17:00+03:00

2025-01-15T12:17:00+03:00

2025-01-15T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Киев за сутки потерял более 560 военнослужащих и танк Leopard в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и формированию "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Щербиновка, Шевченко, Дзержинск, Славянка, Нововасилевка, Тарасовка, Барановка, Воздвиженка, Петровка, Лысовка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 560 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть артиллерийских орудий", - говорится в сообщении ведомства.

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россия, вооруженные силы украины, киев, германия, министерство обороны рф (минобороны рф)