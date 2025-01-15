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ВСУ потеряли до 30 военных за сутки в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли до 30 военных за сутки в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 15.01.2025
ВСУ потеряли до 30 военных за сутки в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:16:00+03:00
2025-01-15T12:16:00+03:00
2025-01-15T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дергачи, Циркуны и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, шесть автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", три орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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дергачи, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Дергачи, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 30 военных за сутки в зоне действий "Севера"
Минобороны: ВСУ потеряли до 30 военных за сутки в зоне действий "Севера"