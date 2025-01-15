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ВСУ потеряли до 30 военных за сутки в зоне действий "Севера"

ВСУ потеряли до 30 военных за сутки в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 15.01.2025

ВСУ потеряли до 30 военных за сутки в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:16:00+03:00

2025-01-15T12:16:00+03:00

2025-01-15T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

дергачи

волчанск

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дергачи, Циркуны и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, шесть автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", три орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

дергачи

волчанск

харьковская область

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дергачи, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность