https://ria.ru/20250115/svo-1993814273.html

ВС России нанесли удары по критически важным украинским газовым объектам

ВС России нанесли удары по критически важным украинским газовым объектам - РИА Новости, 15.01.2025

ВС России нанесли удары по критически важным украинским газовым объектам

Российские Вооруженные силы утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газоэнергетической РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:16:00+03:00

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украина

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские Вооруженные силы утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского ВПК, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке российского военного ведомства."Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в МО РФ.

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украина, вооруженные силы рф, россия