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ВС России нанесли удары по критически важным украинским газовым объектам - РИА Новости, 15.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 15.01.2025 (обновлено: 15:32 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/svo-1993814273.html
ВС России нанесли удары по критически важным украинским газовым объектам
ВС России нанесли удары по критически важным украинским газовым объектам - РИА Новости, 15.01.2025
ВС России нанесли удары по критически важным украинским газовым объектам
Российские Вооруженные силы утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газоэнергетической РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:16:00+03:00
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украина
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские Вооруженные силы утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского ВПК, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке российского военного ведомства."Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20250115/vsu-1993780675.html
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украина, вооруженные силы рф, россия
Украина, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия
ВС России нанесли удары по критически важным украинским газовым объектам

ВС России ударили по важным газоэнергетическим объектам, обеспечивающим ВПК ВСУ

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБомбардировщик Ту-22
Бомбардировщик Ту-22 - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские Вооруженные силы утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского ВПК, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке российского военного ведомства.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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