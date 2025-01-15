В Москве арестовали родственника криминального авторитета Шакро Молодого
Суд арестовал родственника Шакро Молодого по делу о покушении на убийство
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Суд в Москве арестовал Виталика Калашова по делу о покушении на убийство, сообщает столичная прокуратура; в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что обвиняемый является родственником криминального авторитета Шакро Молодого.
"С учетом позиции Мещанской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 22-летнего Виталика Калашова, обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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Как пояснили в ведомстве, преступление было совершено ночью 30 декабря. Обвиняемый зашел в магазин на Неглинной улице, где у него произошел конфликт с двумя покупателями. Мужчины вышли на улицу, Калашов достал нож и несколько раз ударил им 35-летнего оппонента. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
Злоумышленник скрылся и был объявлен в розыск. Он выбросил находившийся при нем мобильный телефон и приобрел новый с другой сим-картой, неоднократно менял места пребывания, однако вскоре был задержан в подмосковной Балашихе. Вину он признал частично, отмечается в релизе.
Калашов является дальним родственником криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), пояснили РИА Новости в правоохранительных органах.
Захарий Калашов в марте 2024 года по медицинским показаниям был условно-досрочно освобожден из колонии.
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В 2005 году спецслужбы Испании провели операцию "Оса", в результате которой были задержаны несколько десятков человек, принадлежащих к "русской мафии" – среди целей операции был и Калашов, но тогда ему удалось скрыться, а задержали его в 2006-м в ОАЭ и экстрадировали в Испанию. В 2010 году суд в Мадриде приговорил Калашова к 7,5 годам тюремного заключения и 20 миллионам евро штрафа, позже срок был увеличен до девяти лет.
В 2014 году Шакро Молодой вернулся в Россию, где в 2018 году был приговорен почти к 10 годам колонии. Дело касалось вымогательства крупной суммы у владельца ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким: в декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения стороны "авторитета" и "защитников" Ким устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека.
Кроме того, Калашов и ряд других представителей криминального мира и силовиков стали фигурантами одного из самых громких процессов о коррупции в России: высокопоставленные офицеры столичного главка СК РФ за взятку согласились смягчить обвинения и выпустить из-под стражи сподручного Калашова Андрея Кочуйкова (Итальянец), арестованного после перестрелки у Elements.
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