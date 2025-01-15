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В Москве арестовали родственника криминального авторитета Шакро Молодого - РИА Новости, 15.01.2025
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13:46 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/sud-1993834302.html
В Москве арестовали родственника криминального авторитета Шакро Молодого
В Москве арестовали родственника криминального авторитета Шакро Молодого - РИА Новости, 15.01.2025
В Москве арестовали родственника криминального авторитета Шакро Молодого
Суд в Москве арестовал Виталика Калашова по делу о покушении на убийство, сообщает столичная прокуратура; в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T13:46:00+03:00
2025-01-15T13:46:00+03:00
происшествия
россия
москва
испания
захарий калашов (шакро молодой)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Суд в Москве арестовал Виталика Калашова по делу о покушении на убийство, сообщает столичная прокуратура; в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что обвиняемый является родственником криминального авторитета Шакро Молодого. "С учетом позиции Мещанской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 22-летнего Виталика Калашова, обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Как пояснили в ведомстве, преступление было совершено ночью 30 декабря. Обвиняемый зашел в магазин на Неглинной улице, где у него произошел конфликт с двумя покупателями. Мужчины вышли на улицу, Калашов достал нож и несколько раз ударил им 35-летнего оппонента. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Злоумышленник скрылся и был объявлен в розыск. Он выбросил находившийся при нем мобильный телефон и приобрел новый с другой сим-картой, неоднократно менял места пребывания, однако вскоре был задержан в подмосковной Балашихе. Вину он признал частично, отмечается в релизе. Калашов является дальним родственником криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), пояснили РИА Новости в правоохранительных органах. Захарий Калашов в марте 2024 года по медицинским показаниям был условно-досрочно освобожден из колонии. В 2005 году спецслужбы Испании провели операцию "Оса", в результате которой были задержаны несколько десятков человек, принадлежащих к "русской мафии" – среди целей операции был и Калашов, но тогда ему удалось скрыться, а задержали его в 2006-м в ОАЭ и экстрадировали в Испанию. В 2010 году суд в Мадриде приговорил Калашова к 7,5 годам тюремного заключения и 20 миллионам евро штрафа, позже срок был увеличен до девяти лет. В 2014 году Шакро Молодой вернулся в Россию, где в 2018 году был приговорен почти к 10 годам колонии. Дело касалось вымогательства крупной суммы у владельца ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким: в декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения стороны "авторитета" и "защитников" Ким устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека. Кроме того, Калашов и ряд других представителей криминального мира и силовиков стали фигурантами одного из самых громких процессов о коррупции в России: высокопоставленные офицеры столичного главка СК РФ за взятку согласились смягчить обвинения и выпустить из-под стражи сподручного Калашова Андрея Кочуйкова (Итальянец), арестованного после перестрелки у Elements.
https://ria.ru/20240313/shakro-1932752511.html
https://ria.ru/20241025/rozysk-1979950407.html
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происшествия, россия, москва, испания, захарий калашов (шакро молодой), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Испания, Захарий Калашов (Шакро Молодой), Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали родственника криминального авторитета Шакро Молодого

Суд арестовал родственника Шакро Молодого по делу о покушении на убийство

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыВиталий Калашов в Мещанском районном суде города Москвы
Виталий Калашов в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Виталий Калашов в Мещанском районном суде города Москвы
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Суд в Москве арестовал Виталика Калашова по делу о покушении на убийство, сообщает столичная прокуратура; в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что обвиняемый является родственником криминального авторитета Шакро Молодого.
"С учетом позиции Мещанской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 22-летнего Виталика Калашова, обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Захарий Калашов. 2016 год - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Суд досрочно освободил "авторитета" Шакро Молодого
13 марта 2024, 15:20
Как пояснили в ведомстве, преступление было совершено ночью 30 декабря. Обвиняемый зашел в магазин на Неглинной улице, где у него произошел конфликт с двумя покупателями. Мужчины вышли на улицу, Калашов достал нож и несколько раз ударил им 35-летнего оппонента. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
Злоумышленник скрылся и был объявлен в розыск. Он выбросил находившийся при нем мобильный телефон и приобрел новый с другой сим-картой, неоднократно менял места пребывания, однако вскоре был задержан в подмосковной Балашихе. Вину он признал частично, отмечается в релизе.
Калашов является дальним родственником криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), пояснили РИА Новости в правоохранительных органах.
Захарий Калашов в марте 2024 года по медицинским показаниям был условно-досрочно освобожден из колонии.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В России заочно арестовали криминального авторитета Серго Чихладзе
25 октября 2024, 04:00
В 2005 году спецслужбы Испании провели операцию "Оса", в результате которой были задержаны несколько десятков человек, принадлежащих к "русской мафии" – среди целей операции был и Калашов, но тогда ему удалось скрыться, а задержали его в 2006-м в ОАЭ и экстрадировали в Испанию. В 2010 году суд в Мадриде приговорил Калашова к 7,5 годам тюремного заключения и 20 миллионам евро штрафа, позже срок был увеличен до девяти лет.
В 2014 году Шакро Молодой вернулся в Россию, где в 2018 году был приговорен почти к 10 годам колонии. Дело касалось вымогательства крупной суммы у владельца ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким: в декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения стороны "авторитета" и "защитников" Ким устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека.
Кроме того, Калашов и ряд других представителей криминального мира и силовиков стали фигурантами одного из самых громких процессов о коррупции в России: высокопоставленные офицеры столичного главка СК РФ за взятку согласились смягчить обвинения и выпустить из-под стражи сподручного Калашова Андрея Кочуйкова (Итальянец), арестованного после перестрелки у Elements.
Сергей Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Суд в Тюмени приговорил криминального авторитета к 17 годам колонии
6 сентября 2024, 14:13
 
ПроисшествияРоссияМоскваИспанияЗахарий Калашов (Шакро Молодой)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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