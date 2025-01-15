https://ria.ru/20250115/ssha-1993926937.html

В США признали, что до сих пор экспортируют 20% ядерного топлива из России

В США признали, что до сих пор экспортируют 20% ядерного топлива из России - РИА Новости, 15.01.2025

В США признали, что до сих пор экспортируют 20% ядерного топлива из России

Помощник американского госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт в среду признал, что США до сих пор экспортируют 20% всего ядерного топлива из... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T23:12:00+03:00

2025-01-15T23:12:00+03:00

2025-01-15T23:39:00+03:00

сша

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государственный департамент сша

в мире

джеффри пайетт

джо байден

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Помощник американского госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт в среду признал, что США до сих пор экспортируют 20% всего ядерного топлива из России."Соединенные Штаты по-прежнему получают около 20% нашего ядерного топлива из России, поэтому потребуется время, чтобы выстроить нероссийскую цепочку поставок материалов для ядерного топлива", - заявил он, выступая в организации Atlantic Council*.В США с августа 2024 года вступил в силу закон о временном запрете на импорт урана из России, который ранее был одобрен американским конгрессом и 13 мая подписан президентом стран Джо Байденом, но оставляет американским покупателям лазейки в надежде на продолжение поставок.Законодательная норма действует до 31 декабря 2040 года, после чего запрет на импорт урана, согласно закону, будет снят. При этом до 1 января 2028 года министерство энергетики США в консультации с госдепом и минторгом вправе делать исключения для продолжения поставок в тех случаях, когда это отвечает интересам Вашингтона."Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. Подчеркивалось, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.* Организация признана нежелательной в России

https://ria.ru/20250115/gaz-1993925514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, государственный департамент сша, в мире, джеффри пайетт, джо байден, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"