https://ria.ru/20250115/ssha-1993923908.html

Рубио рассказал, как США будут решать международные разногласия

Рубио рассказал, как США будут решать международные разногласия - РИА Новости, 15.01.2025

Рубио рассказал, как США будут решать международные разногласия

США будут стремиться разрешать подавляющее большинство международных разногласий дипломатическими методами, избегая применения военной силы, заявил кандидат на... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T22:32:00+03:00

2025-01-15T22:32:00+03:00

2025-01-15T23:02:00+03:00

в мире

сша

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. США будут стремиться разрешать подавляющее большинство международных разногласий дипломатическими методами, избегая применения военной силы, заявил кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио. "Я уверен, что восстановление системы сдерживания и демонстрация силы важны, потому что это предотвращает войны и дает нам преимущество в дипломатии. Мы надеемся решать 99,9% глобальных разногласий именно дипломатическим путем, а не через вооруженные конфликты", - отметил Рубио в ходе слушаний в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры. Он подчеркнул, что ключевая цель администрации Трампа заключается в том, чтобы отдавать приоритет мирным методам урегулирования споров с другими странами.

https://ria.ru/20250115/nato-1993916471.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, марко рубио