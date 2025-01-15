https://ria.ru/20250115/ssha-1993923908.html
Рубио рассказал, как США будут решать международные разногласия
Рубио рассказал, как США будут решать международные разногласия - РИА Новости, 15.01.2025
Рубио рассказал, как США будут решать международные разногласия
США будут стремиться разрешать подавляющее большинство международных разногласий дипломатическими методами, избегая применения военной силы, заявил кандидат на... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T22:32:00+03:00
2025-01-15T22:32:00+03:00
2025-01-15T23:02:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105787/33/1057873321_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_53f135a829e10ec4a5b11cb86bf5c381.jpg
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. США будут стремиться разрешать подавляющее большинство международных разногласий дипломатическими методами, избегая применения военной силы, заявил кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио. "Я уверен, что восстановление системы сдерживания и демонстрация силы важны, потому что это предотвращает войны и дает нам преимущество в дипломатии. Мы надеемся решать 99,9% глобальных разногласий именно дипломатическим путем, а не через вооруженные конфликты", - отметил Рубио в ходе слушаний в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры. Он подчеркнул, что ключевая цель администрации Трампа заключается в том, чтобы отдавать приоритет мирным методам урегулирования споров с другими странами.
https://ria.ru/20250115/nato-1993916471.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105787/33/1057873321_45:0:1822:1333_1920x0_80_0_0_b64b3b4c6bfe60830c98bbd76a5f2929.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, марко рубио
Рубио рассказал, как США будут решать международные разногласия
Рубио: США при Трампе будут решать 99,9% разногласий дипломатией и сдерживанием