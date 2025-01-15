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Рубио рассказал, как США будут решать международные разногласия - РИА Новости, 15.01.2025
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22:32 15.01.2025 (обновлено: 23:02 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/ssha-1993923908.html
Рубио рассказал, как США будут решать международные разногласия
Рубио рассказал, как США будут решать международные разногласия - РИА Новости, 15.01.2025
Рубио рассказал, как США будут решать международные разногласия
США будут стремиться разрешать подавляющее большинство международных разногласий дипломатическими методами, избегая применения военной силы, заявил кандидат на... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T22:32:00+03:00
2025-01-15T23:02:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. США будут стремиться разрешать подавляющее большинство международных разногласий дипломатическими методами, избегая применения военной силы, заявил кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио. "Я уверен, что восстановление системы сдерживания и демонстрация силы важны, потому что это предотвращает войны и дает нам преимущество в дипломатии. Мы надеемся решать 99,9% глобальных разногласий именно дипломатическим путем, а не через вооруженные конфликты", - отметил Рубио в ходе слушаний в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры. Он подчеркнул, что ключевая цель администрации Трампа заключается в том, чтобы отдавать приоритет мирным методам урегулирования споров с другими странами.
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в мире, сша, марко рубио
В мире, США, Марко Рубио
Рубио рассказал, как США будут решать международные разногласия

Рубио: США при Трампе будут решать 99,9% разногласий дипломатией и сдерживанием

© AP Photo / Richard DrewМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Richard Drew
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. США будут стремиться разрешать подавляющее большинство международных разногласий дипломатическими методами, избегая применения военной силы, заявил кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио.
«
"Я уверен, что восстановление системы сдерживания и демонстрация силы важны, потому что это предотвращает войны и дает нам преимущество в дипломатии. Мы надеемся решать 99,9% глобальных разногласий именно дипломатическим путем, а не через вооруженные конфликты", - отметил Рубио в ходе слушаний в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры.
Он подчеркнул, что ключевая цель администрации Трампа заключается в том, чтобы отдавать приоритет мирным методам урегулирования споров с другими странами.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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