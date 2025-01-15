Рубио рассказал о возможном смягчении санкций против России
Кандидат в госсекретари США Рубио заявил о важности санкций против России
© AP Photo / Rebecca BlackwellМарко Рубио
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что вопрос смягчения санкций в отношении России может стать частью переговоров о завершении конфликта на Украине, если будут соблюдены соответствующие условия.
"Когда США участвуют в таких переговорах, как, например, обсуждение урегулирования конфликта на Украине, санкции и возможность их смягчения могут быть частью этого процесса, при условии, что условия для этого будут подходящими", - сказал Рубио, выступая в сенате на слушаниях, посвященных утверждению его кандидатуры.
При этом он подчеркнул, что роль санкций остается важной для предотвращения доступа стран и правительств, занимающихся вредоносной деятельностью, к ресурсам, которые могут быть использованы для реализации их целей.
«
"Санкции играют не только роль рычага на переговорах, но и инструмент ограничения ресурсов, необходимых для осуществления таких действий", - добавил кандидат.
Рубио также отметил, что США должны быть активным участником будущих переговоров, направленных на урегулирование конфликта, и работать над достижением мирного решения.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.