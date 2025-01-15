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Рубио рассказал о возможном смягчении санкций против России - РИА Новости, 16.01.2025
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20:58 15.01.2025 (обновлено: 08:40 16.01.2025)
https://ria.ru/20250115/ssha-1993916060.html
Рубио рассказал о возможном смягчении санкций против России
Рубио рассказал о возможном смягчении санкций против России - РИА Новости, 16.01.2025
Рубио рассказал о возможном смягчении санкций против России
Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что вопрос смягчения санкций в отношении России может стать частью переговоров о завершении конфликта на... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-15T20:58:00+03:00
2025-01-16T08:40:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
марко рубио
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что вопрос смягчения санкций в отношении России может стать частью переговоров о завершении конфликта на Украине, если будут соблюдены соответствующие условия."Когда США участвуют в таких переговорах, как, например, обсуждение урегулирования конфликта на Украине, санкции и возможность их смягчения могут быть частью этого процесса, при условии, что условия для этого будут подходящими", - сказал Рубио, выступая в сенате на слушаниях, посвященных утверждению его кандидатуры.При этом он подчеркнул, что роль санкций остается важной для предотвращения доступа стран и правительств, занимающихся вредоносной деятельностью, к ресурсам, которые могут быть использованы для реализации их целей."Санкции играют не только роль рычага на переговорах, но и инструмент ограничения ресурсов, необходимых для осуществления таких действий", - добавил кандидат.Рубио также отметил, что США должны быть активным участником будущих переговоров, направленных на урегулирование конфликта, и работать над достижением мирного решения.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250115/granitsy-1993906829.html
https://ria.ru/20250115/konflikt--1993905587.html
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в мире, сша, россия, украина, марко рубио, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Украина, Марко Рубио, Санкции в отношении России
Рубио рассказал о возможном смягчении санкций против России

Кандидат в госсекретари США Рубио заявил о важности санкций против России

© AP Photo / Rebecca BlackwellМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что вопрос смягчения санкций в отношении России может стать частью переговоров о завершении конфликта на Украине, если будут соблюдены соответствующие условия.
"Когда США участвуют в таких переговорах, как, например, обсуждение урегулирования конфликта на Украине, санкции и возможность их смягчения могут быть частью этого процесса, при условии, что условия для этого будут подходящими", - сказал Рубио, выступая в сенате на слушаниях, посвященных утверждению его кандидатуры.
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При этом он подчеркнул, что роль санкций остается важной для предотвращения доступа стран и правительств, занимающихся вредоносной деятельностью, к ресурсам, которые могут быть использованы для реализации их целей.
«
"Санкции играют не только роль рычага на переговорах, но и инструмент ограничения ресурсов, необходимых для осуществления таких действий", - добавил кандидат.
Рубио также отметил, что США должны быть активным участником будущих переговоров, направленных на урегулирование конфликта, и работать над достижением мирного решения.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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