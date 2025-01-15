Кандидат в госсекретари назвал Китай главной угрозой для США в XXI веке
Кандидат в госсекретари назвал КНР самой значительной угрозой для США в XXI веке
© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Кандидат на пост главы госдепартамента США назвал Китай самой значительной угрозой для страны в XXI веке, подчеркнув его превосходство как технологического, экономического и геополитического соперника.
«
"Коммунистическая партия Китая, которая управляет КНР, представляет собой самого мощного и опасного соперника, с которым когда-либо сталкивались Соединенные Штаты. У Китая есть то, чего никогда не было у Советского Союза: технологическое, промышленное и экономическое превосходство", - заявил он в ходе слушаний в Сенате, посвященных утверждению его кандидатуры.
Политик отметил, что, по его мнению, конкуренция с Китаем будет определять ход XXI века. "Когда однажды будут писать книгу об этом столетии, Китай займет в ней центральное место. Большая часть текста будет посвящена отношениям между Китаем и США и тому, в каком направлении они развивались", - добавил он.
По его словам, китайское руководство воспринимает США как державу, находящуюся в "неизбежном упадке", в то время как Китай видит себя на подъеме. "Они уже считают себя равными или превосходящими нас", - резюмировал кандидат на пост госсекретаря США.
Сенат США на этой неделе проводит слушания по утверждению кандидатур избранного президента страны Дональда Трампа на ключевые посты в его новой администрации. В понедельник, 20 января, в США пройдет инаугурация Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.