https://ria.ru/20250115/ssha-1993908734.html

Кандидат в госсекретари назвал Китай главной угрозой для США в XXI веке

Кандидат в госсекретари назвал Китай главной угрозой для США в XXI веке - РИА Новости, 15.01.2025

Кандидат в госсекретари назвал Китай главной угрозой для США в XXI веке

Кандидат на пост главы госдепартамента США назвал Китай самой значительной угрозой для страны в XXI веке, подчеркнув его превосходство как технологического,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T19:46:00+03:00

2025-01-15T19:46:00+03:00

2025-01-15T19:50:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Кандидат на пост главы госдепартамента США назвал Китай самой значительной угрозой для страны в XXI веке, подчеркнув его превосходство как технологического, экономического и геополитического соперника. "Коммунистическая партия Китая, которая управляет КНР, представляет собой самого мощного и опасного соперника, с которым когда-либо сталкивались Соединенные Штаты. У Китая есть то, чего никогда не было у Советского Союза: технологическое, промышленное и экономическое превосходство", - заявил он в ходе слушаний в Сенате, посвященных утверждению его кандидатуры. Политик отметил, что, по его мнению, конкуренция с Китаем будет определять ход XXI века. "Когда однажды будут писать книгу об этом столетии, Китай займет в ней центральное место. Большая часть текста будет посвящена отношениям между Китаем и США и тому, в каком направлении они развивались", - добавил он. По его словам, китайское руководство воспринимает США как державу, находящуюся в "неизбежном упадке", в то время как Китай видит себя на подъеме. "Они уже считают себя равными или превосходящими нас", - резюмировал кандидат на пост госсекретаря США.Сенат США на этой неделе проводит слушания по утверждению кандидатур избранного президента страны Дональда Трампа на ключевые посты в его новой администрации. В понедельник, 20 января, в США пройдет инаугурация Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20250114/pentagon-1993711377.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша