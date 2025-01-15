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Советник Трампа заявил об ускорении поставок вооружения Тайваню

Советник Трампа заявил об ускорении поставок вооружения Тайваню - РИА Новости, 15.01.2025

Советник Трампа заявил об ускорении поставок вооружения Тайваню

США при избранном президенте Дональде Трампе, который должен официально вступить в должность 20 января, планируют ускорить производство вооружений для Тайваня... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T03:13:00+03:00

2025-01-15T03:13:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. США при избранном президенте Дональде Трампе, который должен официально вступить в должность 20 января, планируют ускорить производство вооружений для Тайваня на фоне невыполненных заказов на более чем 20 миллиардов долларов, заявил в среду советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц. "У нас накопилось более 20 миллиардов долларов невыполненных заказов, за которые они заплатили, и нам нужно приложить немало усилий для их выполнения, чтобы дать им то, за что они заплатили, в качестве меры сдерживания", — заявил Уолц на мероприятии по передаче эстафеты от уходящей администрации к новой, где он выступал вместе со своим предшественником Джейком Салливаном. По информации американского исследовательского Института Катона, объем невыполненных заказов США перед Тайванем составляет почти 22 миллиарда долларов по состоянию на декабрь 2024 года.

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в мире, тайвань, сша, дональд трамп, джейк салливан