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Госдеп ждет удвоения экспорта СПГ к концу второго срока Трампа - РИА Новости, 15.01.2025
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22:59 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/spg-1993925803.html
Госдеп ждет удвоения экспорта СПГ к концу второго срока Трампа
Госдеп ждет удвоения экспорта СПГ к концу второго срока Трампа - РИА Новости, 15.01.2025
Госдеп ждет удвоения экспорта СПГ к концу второго срока Трампа
Американский госдепартамент ожидает, что к концу второго срока президентства Дональда Трампа США вдвое увеличат нынешний объем экспорта СПГ на мировой рынок,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T22:59:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Американский госдепартамент ожидает, что к концу второго срока президентства Дональда Трампа США вдвое увеличат нынешний объем экспорта СПГ на мировой рынок, заявил в среду помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт. "Сегодня мы являемся крупнейшим экспортером СПГ в мире и к концу (работы - ред.) администрации Трампа мы увеличим вдвое то, что делаем сегодня", - сообщил он во время выступления в организации Atlantic Council в Вашингтоне. Американский чиновник также добавил, что Вашингтону больше не нужно беспокоиться о собственной энергетической безопасности.
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цены на нефть, сша, дональд трамп, джеффри пайетт, государственный департамент сша
Цены на нефть, США, Дональд Трамп, Джеффри Пайетт, Государственный департамент США
Госдеп ждет удвоения экспорта СПГ к концу второго срока Трампа

Госдеп ожидает, что к концу второго срока Трампа США вдвое увеличат экспорт СПГ

© Фото : Polskie LNG S.A.Американский танкер с сжиженным природным газом
Американский танкер с сжиженным природным газом - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Polskie LNG S.A.
Американский танкер с сжиженным природным газом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Американский госдепартамент ожидает, что к концу второго срока президентства Дональда Трампа США вдвое увеличат нынешний объем экспорта СПГ на мировой рынок, заявил в среду помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.
«
"Сегодня мы являемся крупнейшим экспортером СПГ в мире и к концу (работы - ред.) администрации Трампа мы увеличим вдвое то, что делаем сегодня", - сообщил он во время выступления в организации Atlantic Council в Вашингтоне.
Американский чиновник также добавил, что Вашингтону больше не нужно беспокоиться о собственной энергетической безопасности.
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Цены на нефтьСШАДональд ТрампДжеффри ПайеттГосударственный департамент США
 
 
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