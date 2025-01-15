https://ria.ru/20250115/spg-1993925803.html
Госдеп ждет удвоения экспорта СПГ к концу второго срока Трампа
Госдеп ждет удвоения экспорта СПГ к концу второго срока Трампа - РИА Новости, 15.01.2025
Госдеп ждет удвоения экспорта СПГ к концу второго срока Трампа
Американский госдепартамент ожидает, что к концу второго срока президентства Дональда Трампа США вдвое увеличат нынешний объем экспорта СПГ на мировой рынок,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T22:59:00+03:00
2025-01-15T22:59:00+03:00
2025-01-15T22:59:00+03:00
цены на нефть
сша
дональд трамп
джеффри пайетт
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156131/12/1561311207_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_a119281f847224df0b16d2f85f02fbf0.jpg
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Американский госдепартамент ожидает, что к концу второго срока президентства Дональда Трампа США вдвое увеличат нынешний объем экспорта СПГ на мировой рынок, заявил в среду помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт. "Сегодня мы являемся крупнейшим экспортером СПГ в мире и к концу (работы - ред.) администрации Трампа мы увеличим вдвое то, что делаем сегодня", - сообщил он во время выступления в организации Atlantic Council в Вашингтоне. Американский чиновник также добавил, что Вашингтону больше не нужно беспокоиться о собственной энергетической безопасности.
https://ria.ru/20241107/voyna-1982342508.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156131/12/1561311207_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_3dc709f504d5ae0b91d052bc52d720bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, сша, дональд трамп, джеффри пайетт, государственный департамент сша
Цены на нефть, США, Дональд Трамп, Джеффри Пайетт, Государственный департамент США
Госдеп ждет удвоения экспорта СПГ к концу второго срока Трампа
Госдеп ожидает, что к концу второго срока Трампа США вдвое увеличат экспорт СПГ