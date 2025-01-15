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Госдеп ждет удвоения экспорта СПГ к концу второго срока Трампа

Госдеп ждет удвоения экспорта СПГ к концу второго срока Трампа - РИА Новости, 15.01.2025

Госдеп ждет удвоения экспорта СПГ к концу второго срока Трампа

Американский госдепартамент ожидает, что к концу второго срока президентства Дональда Трампа США вдвое увеличат нынешний объем экспорта СПГ на мировой рынок,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T22:59:00+03:00

2025-01-15T22:59:00+03:00

2025-01-15T22:59:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Американский госдепартамент ожидает, что к концу второго срока президентства Дональда Трампа США вдвое увеличат нынешний объем экспорта СПГ на мировой рынок, заявил в среду помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт. "Сегодня мы являемся крупнейшим экспортером СПГ в мире и к концу (работы - ред.) администрации Трампа мы увеличим вдвое то, что делаем сегодня", - сообщил он во время выступления в организации Atlantic Council в Вашингтоне. Американский чиновник также добавил, что Вашингтону больше не нужно беспокоиться о собственной энергетической безопасности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, сша, дональд трамп, джеффри пайетт, государственный департамент сша