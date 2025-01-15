https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993762805.html
Многие военные ВСУ уже не считают Зеленского легитимным, заявил пленный
Многие военные ВСУ уже не считают Зеленского легитимным, заявил пленный - РИА Новости, 15.01.2025
Многие военные ВСУ уже не считают Зеленского легитимным, заявил пленный
Многие украинские военные, принимающие участие в боевых действиях в Донбассе, уже не считают Владимира Зеленского легитимным, заявил РИА Новости попавший в плен РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T05:50:00+03:00
2025-01-15T05:50:00+03:00
2025-01-15T09:24:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Многие украинские военные, принимающие участие в боевых действиях в Донбассе, уже не считают Владимира Зеленского легитимным, заявил РИА Новости попавший в плен боевик ВСУ.Украинского военного взяли в плен в ДНР бойцы добровольческой бригады имени Невского Добровольческого корпуса ВС России."Он (Зеленский. — Прим. Ред.) уже в принципе не президент, он — нелегитимный. Потому что сейчас происходит военное положение, а если так разобраться, то он никто уже и зовут его никак, по сути", — сказал пленный, отвечая на вопрос об отношении к Зеленскому в войсках.По его словам, такое отношение, в частности, связано с коррупцией."Зеленского партия "Слуга народа" — то один проворовался, то второй, то третий, все об этом говорят", — добавил пленный.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250114/plennye-1993592783.html
https://ria.ru/20250111/ukraina-1993227724.html
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"Он никто уже и зовут его никак". Пленный о нелегитимности Зеленского
"Если так разобраться, то он никто уже и зовут его никак"
Многие украинские военнослужащие уже не считают Зеленского легитимным, заявил РИА Новости попавший в российский плен боевик ВСУ.
2025-01-15T05:50
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Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Донбасс, Украина, Россия
Многие военные ВСУ уже не считают Зеленского легитимным, заявил пленный
Украинский пленный: многие бойцы ВСУ уже не считают Зеленского легитимным