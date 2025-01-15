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Многие военные ВСУ уже не считают Зеленского легитимным, заявил пленный - РИА Новости, 15.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:50 15.01.2025 (обновлено: 09:24 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993762805.html
Многие военные ВСУ уже не считают Зеленского легитимным, заявил пленный
Многие военные ВСУ уже не считают Зеленского легитимным, заявил пленный - РИА Новости, 15.01.2025
Многие военные ВСУ уже не считают Зеленского легитимным, заявил пленный
Многие украинские военные, принимающие участие в боевых действиях в Донбассе, уже не считают Владимира Зеленского легитимным, заявил РИА Новости попавший в плен РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T05:50:00+03:00
2025-01-15T09:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
вооруженные силы украины
владимир путин
донбасс
украина
россия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Многие украинские военные, принимающие участие в боевых действиях в Донбассе, уже не считают Владимира Зеленского легитимным, заявил РИА Новости попавший в плен боевик ВСУ.Украинского военного взяли в плен в ДНР бойцы добровольческой бригады имени Невского Добровольческого корпуса ВС России."Он (Зеленский. — Прим. Ред.) уже в принципе не президент, он — нелегитимный. Потому что сейчас происходит военное положение, а если так разобраться, то он никто уже и зовут его никак, по сути", — сказал пленный, отвечая на вопрос об отношении к Зеленскому в войсках.По его словам, такое отношение, в частности, связано с коррупцией."Зеленского партия "Слуга народа" — то один проворовался, то второй, то третий, все об этом говорят", — добавил пленный.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250114/plennye-1993592783.html
https://ria.ru/20250111/ukraina-1993227724.html
https://ria.ru/20250114/plennyj-1993573708.html
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"Он никто уже и зовут его никак". Пленный о нелегитимности Зеленского
"Если так разобраться, то он никто уже и зовут его никак" Многие украинские военнослужащие уже не считают Зеленского легитимным, заявил РИА Новости попавший в российский плен боевик ВСУ.
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владимир зеленский, вооруженные силы украины, владимир путин, донбасс, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Донбасс, Украина, Россия
Многие военные ВСУ уже не считают Зеленского легитимным, заявил пленный

Украинский пленный: многие бойцы ВСУ уже не считают Зеленского легитимным

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Многие украинские военные, принимающие участие в боевых действиях в Донбассе, уже не считают Владимира Зеленского легитимным, заявил РИА Новости попавший в плен боевик ВСУ.
Украинского военного взяли в плен в ДНР бойцы добровольческой бригады имени Невского Добровольческого корпуса ВС России.
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"Он (Зеленский. — Прим. Ред.) уже в принципе не президент, он — нелегитимный. Потому что сейчас происходит военное положение, а если так разобраться, то он никто уже и зовут его никак, по сути", — сказал пленный, отвечая на вопрос об отношении к Зеленскому в войсках.
По его словам, такое отношение, в частности, связано с коррупцией.
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"Зеленского партия "Слуга народа" — то один проворовался, то второй, то третий, все об этом говорят", — добавил пленный.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинДонбассУкраинаРоссия
 
 
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