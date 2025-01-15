https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993761199.html

Су-34 уничтожил боевиков и технику ВСУ в курском приграничье

Су-34 уничтожил боевиков и технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 15.01.2025

Су-34 уничтожил боевиков и технику ВСУ в курском приграничье

Российский экипаж фронтового бомбардировщика Су-34 уничтожил украинских военнослужащих и бронированную технику в приграничном районе Курской области, сообщило... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T05:11:00+03:00

2025-01-15T05:11:00+03:00

2025-01-15T05:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-34

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российский экипаж фронтового бомбардировщика Су-34 уничтожил украинских военнослужащих и бронированную технику в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении. Экипаж, получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, благополучно вернулся на аэродром вылета, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250114/bpla-1993746582.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34