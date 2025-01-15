https://ria.ru/20250115/sotsseti-1993758944.html

В Госдуме предложили запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями

В Госдуме предложили запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями - РИА Новости, 15.01.2025

В Госдуме предложили запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями

Для защиты детей до 14 лет от всех опасностей в интернете можно ввести возрастной ценз для пользования соцсетями, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T04:13:00+03:00

2025-01-15T04:13:00+03:00

2025-01-15T04:13:00+03:00

индонезия

австралия

россия

амир хамитов

госдума рф

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Для защиты детей до 14 лет от всех опасностей в интернете можно ввести возрастной ценз для пользования соцсетями, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). "Для того, чтобы защитить несовершеннолетних пользователей, например, детей до 14 лет, от всех опасностей, можно ввести возрастной ценз для пользования соцсетями", - сообщил он. Хамитов отметил, что социальные сети из инструмента общения порой превращаются в инструмент деструктивной пропаганды, и взрослый человек может фильтровать информацию и выбирать достоверные источники, а вот ребенок такой внутренней защиты пока еще не имеет. "Не секрет, что именно в соцсетях ищут своих жертв педофилы и другие извращенцы, именно там ведется и антироссийская пропаганда, там же вербуют в свои ряды и приверженцы деструктивных культов. А бездумные поборники так называемых "свобод" либо не хотят понимать всей серьезности ситуации, либо сами – осознанно или нет – действуют в интересах врагов наших детей", - добавил парламентарий. По его словам, идея введения таких ограничений имеет много преимуществ, и полезную и нужную информацию ребенок может получить и из других источников – например, образовательных ресурсов и книг, а всему "информационному мусору", который может только навредить формирующейся психике, необходимо поставить мощный заслон. Хамитов считает, что, в конце концов, именно взрослые в ответе за то, какими будут новые поколения жителей России. "Ранее стало известно, что Индонезия может ввести минимальный возрастной порог для доступа к соцсетям. Они, по сути, последовали примеру Австралии, где с ноября прошлого года детям до 16 лет запрещено пользоваться соцсетями и заводить новые аккаунты. Думаю, что в современных условиях такие решения вполне оправданы", - заключил депутат Госдумы. Министр по вопросам коммуникаций и цифровых технологий Индонезии Меутья Хафид заявила, что Индонезия может ввести минимальный возрастной порог для доступа к социальным сетям. А В ноябре 2024 года Австралия запретила детям до 16 лет пользоваться социальными сетями или создавать новые учетные записи. На сегодняшний день в мире больше нет страны, которая на всей своей территории ограничивает возраст пользователей социальных сетей.

https://ria.ru/20250110/videoigry-1993109283.html

https://ria.ru/20250115/gosduma-1993752279.html

https://ria.ru/20250112/videoigry-1993321188.html

индонезия

австралия

россия

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индонезия, австралия, россия, амир хамитов, госдума рф