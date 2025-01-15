Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в учредительное собрание Сирии войдут 1,5 тысячи человек - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
08:29 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/smi-1993772215.html
СМИ: в учредительное собрание Сирии войдут 1,5 тысячи человек
СМИ: в учредительное собрание Сирии войдут 1,5 тысячи человек - РИА Новости, 15.01.2025
СМИ: в учредительное собрание Сирии войдут 1,5 тысячи человек
Учредительное собрание, которое разработает новую конституции Сирии и организует выборы, будет состоять из 1,5 тысячи человек, сообщает турецкая... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:29:00+03:00
2025-01-15T08:29:00+03:00
война в сирии
сирия
дамаск (город)
идлиб (мухафаза)
башар асад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967892294_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_b1a3fc1574f4badb1d63ab10ef22e0d1.jpg
АНКАРА, 15 янв - РИА Новости. Учредительное собрание, которое разработает новую конституции Сирии и организует выборы, будет состоять из 1,5 тысячи человек, сообщает турецкая проправительственная газета Hürriyet. "Ожидается, что учредительное собрание, которое разработает новую конституцию Сирии и поведет страну к выборам, будет состоять из 1500 членов. (Лидер новых властей Сирии) Ахмед аш-Шараа стремится к тому, чтобы учредительное собрание было инклюзивным и представляло все элементы Сирии", - пишет издание. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20241229/damask-1991985739.html
сирия
дамаск (город)
идлиб (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967892294_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b3d90f81f96ef9659ee740dd004f938.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, дамаск (город), идлиб (мухафаза), башар асад
Война в Сирии, Сирия, Дамаск (город), Идлиб (мухафаза), Башар Асад
СМИ: в учредительное собрание Сирии войдут 1,5 тысячи человек

Hurriyet: учредительное собрание Сирии из 1,5 тысячи человек организует выборы

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 15 янв - РИА Новости. Учредительное собрание, которое разработает новую конституции Сирии и организует выборы, будет состоять из 1,5 тысячи человек, сообщает турецкая проправительственная газета Hürriyet.
"Ожидается, что учредительное собрание, которое разработает новую конституцию Сирии и поведет страну к выборам, будет состоять из 1500 членов. (Лидер новых властей Сирии) Ахмед аш-Шараа стремится к тому, чтобы учредительное собрание было инклюзивным и представляло все элементы Сирии", - пишет издание.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
Новый флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Сирия заявила о совместных стратегических интересах с Россией
29 декабря 2024, 13:29
 
Война в СирииСирияДамаск (город)Идлиб (мухафаза)Башар Асад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала