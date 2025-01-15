СМИ: в учредительное собрание Сирии войдут 1,5 тысячи человек
Hurriyet: учредительное собрание Сирии из 1,5 тысячи человек организует выборы
© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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АНКАРА, 15 янв - РИА Новости. Учредительное собрание, которое разработает новую конституции Сирии и организует выборы, будет состоять из 1,5 тысячи человек, сообщает турецкая проправительственная газета Hürriyet.
"Ожидается, что учредительное собрание, которое разработает новую конституцию Сирии и поведет страну к выборам, будет состоять из 1500 членов. (Лидер новых властей Сирии) Ахмед аш-Шараа стремится к тому, чтобы учредительное собрание было инклюзивным и представляло все элементы Сирии", - пишет издание.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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