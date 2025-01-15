https://ria.ru/20250115/smi-1993772215.html

СМИ: в учредительное собрание Сирии войдут 1,5 тысячи человек

СМИ: в учредительное собрание Сирии войдут 1,5 тысячи человек - РИА Новости, 15.01.2025

СМИ: в учредительное собрание Сирии войдут 1,5 тысячи человек

Учредительное собрание, которое разработает новую конституции Сирии и организует выборы, будет состоять из 1,5 тысячи человек, сообщает турецкая... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T08:29:00+03:00

2025-01-15T08:29:00+03:00

2025-01-15T08:29:00+03:00

война в сирии

сирия

дамаск (город)

идлиб (мухафаза)

башар асад

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АНКАРА, 15 янв - РИА Новости. Учредительное собрание, которое разработает новую конституции Сирии и организует выборы, будет состоять из 1,5 тысячи человек, сообщает турецкая проправительственная газета Hürriyet. "Ожидается, что учредительное собрание, которое разработает новую конституцию Сирии и поведет страну к выборам, будет состоять из 1500 членов. (Лидер новых властей Сирии) Ахмед аш-Шараа стремится к тому, чтобы учредительное собрание было инклюзивным и представляло все элементы Сирии", - пишет издание. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20241229/damask-1991985739.html

сирия

дамаск (город)

идлиб (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сирия, дамаск (город), идлиб (мухафаза), башар асад