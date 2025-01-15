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Фицо жестко пристыдил школьника с лентой в цветах украинского флага - РИА Новости, 15.01.2025
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17:09 15.01.2025 (обновлено: 20:54 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/slovakiya-1993880930.html
Фицо жестко пристыдил школьника с лентой в цветах украинского флага
Фицо жестко пристыдил школьника с лентой в цветах украинского флага - РИА Новости, 15.01.2025
Фицо жестко пристыдил школьника с лентой в цветах украинского флага
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем аккаунте в соцсетях раскритиковал школьника с лентой в цветах Украины, который отказался пожать руку президенту... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T17:09:00+03:00
2025-01-15T20:54:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем аккаунте в соцсетях раскритиковал школьника с лентой в цветах Украины, который отказался пожать руку президенту республики Петеру Пеллегрини.Ранее местные СМИ показали кадры церемонии награждения победителей олимпиад в Словакии, на которую один из школьников пришел с желто-синей лентой и отказался пожать руку главе государства.Премьер Фицо задался вопросом, чему подростка научили родители, и предложил отобрать у него награду."Я бы забрал у него награду &lt;...&gt; на глазах у всех СМИ", — написал он.Премьер назвал поступок подростка примером бунта.На прошлой неделе Петер Пеллегрини исключил отправку военных НАТО на Украину, по его мнению, такой шаг может спровоцировать третью мировую войну.В понедельник, 13 января, Фицо в открытом письме пригласил главу киевского режима на переговоры на фоне остановки транзита российского газа. Встреча могла пройти на территории Словакии, недалеко от границы с Украиной. Глава киевского режима по-хамски ответил на его письмо, заявив, что готов встретиться с Фицо в Киеве.
https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993851902.html
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в мире, украина, словакия, роберт фицо, петер пеллегрини, нато, киев
В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Петер Пеллегрини, НАТО, Киев
Фицо жестко пристыдил школьника с лентой в цветах украинского флага

Премьер Словакии Фицо жестко пристыдил школьника с лентой в цветах Украины

Кадр видео церемонии награждения победителей олимпиад в Словакии, на которую школьник пришел с лентой в цветах украинского флага
Кадр видео церемонии награждения победителей олимпиад в Словакии, на которую школьник пришел с лентой в цветах украинского флага - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Кадр видео церемонии награждения победителей олимпиад в Словакии, на которую школьник пришел с лентой в цветах украинского флага
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем аккаунте в соцсетях раскритиковал школьника с лентой в цветах Украины, который отказался пожать руку президенту республики Петеру Пеллегрини.
Ранее местные СМИ показали кадры церемонии награждения победителей олимпиад в Словакии, на которую один из школьников пришел с желто-синей лентой и отказался пожать руку главе государства.
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Премьер Фицо задался вопросом, чему подростка научили родители, и предложил отобрать у него награду.
"Я бы забрал у него награду <...> на глазах у всех СМИ", — написал он.
Премьер назвал поступок подростка примером бунта.
На прошлой неделе Петер Пеллегрини исключил отправку военных НАТО на Украину, по его мнению, такой шаг может спровоцировать третью мировую войну.
В понедельник, 13 января, Фицо в открытом письме пригласил главу киевского режима на переговоры на фоне остановки транзита российского газа. Встреча могла пройти на территории Словакии, недалеко от границы с Украиной. Глава киевского режима по-хамски ответил на его письмо, заявив, что готов встретиться с Фицо в Киеве.
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