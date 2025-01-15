Фицо жестко пристыдил школьника с лентой в цветах украинского флага
Премьер Словакии Фицо жестко пристыдил школьника с лентой в цветах Украины
Кадр видео церемонии награждения победителей олимпиад в Словакии, на которую школьник пришел с лентой в цветах украинского флага
Кадр видео церемонии награждения победителей олимпиад в Словакии, на которую школьник пришел с лентой в цветах украинского флага
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем аккаунте в соцсетях раскритиковал школьника с лентой в цветах Украины, который отказался пожать руку президенту республики Петеру Пеллегрини.
Ранее местные СМИ показали кадры церемонии награждения победителей олимпиад в Словакии, на которую один из школьников пришел с желто-синей лентой и отказался пожать руку главе государства.
Премьер Фицо задался вопросом, чему подростка научили родители, и предложил отобрать у него награду.
"Я бы забрал у него награду <...> на глазах у всех СМИ", — написал он.
Премьер назвал поступок подростка примером бунта.
На прошлой неделе Петер Пеллегрини исключил отправку военных НАТО на Украину, по его мнению, такой шаг может спровоцировать третью мировую войну.
В понедельник, 13 января, Фицо в открытом письме пригласил главу киевского режима на переговоры на фоне остановки транзита российского газа. Встреча могла пройти на территории Словакии, недалеко от границы с Украиной. Глава киевского режима по-хамски ответил на его письмо, заявив, что готов встретиться с Фицо в Киеве.