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После пожара в Оренбурге, где погибли двое детей, возбудили дело

После пожара в Оренбурге, где погибли двое детей, возбудили дело - РИА Новости, 15.01.2025

После пожара в Оренбурге, где погибли двое детей, возбудили дело

Следственные органы Оренбургской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в поселке Оренбурга, где погибли два... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T08:46:00+03:00

2025-01-15T08:46:00+03:00

2025-01-15T08:47:00+03:00

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УФА, 15 янв – РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в поселке Оренбурга, где погибли два ребенка и четверо пострадали, сообщили в СУСК РФ по региону. Трагедия в многодетной семье произошла вечером во вторник в поселке Каргала города Оренбурга: загорелся частный дом, в котором без взрослых находились шесть детей в возрасте от 8 месяцев до 15 лет. В результате возгорания двое детей погибли, четверых госпитализировали. По данным минздрава области, два мальчика 2009 и 2015 годов рождения находятся в Областной детской больнице в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей. Их брат, 2012 года рождения, в тяжелом состоянии с глубокими ожогами до 50% поверхности тела. Восьмимесячная девочка с поверхностными ожогами до 30% поверхности тела также в тяжелом состоянии. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о пожаре в жилом доме, расположенном по улице Максима Горького поселка Каргала города Оренбурга, при тушении которого обнаружены тела двух несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении областного следкома. В ведомстве отметили, что четверых детей спасли пожарные в ходе тушения огня.

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происшествия, оренбург, оренбургская область, россия, максим горький