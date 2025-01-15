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Самолет Москва — Новосибирск вернулся в Шереметьево после сообщения о бомбе - РИА Новости, 15.01.2025
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18:34 15.01.2025 (обновлено: 19:02 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/sheremetevo-1993900908.html
Самолет Москва — Новосибирск вернулся в Шереметьево после сообщения о бомбе
Самолет Москва — Новосибирск вернулся в Шереметьево после сообщения о бомбе - РИА Новости, 15.01.2025
Самолет Москва — Новосибирск вернулся в Шереметьево после сообщения о бомбе
Boeing 737-800 рейса Москва — Новосибирск вернулся в аэропорт Шереметьево после сообщения пассажира о бомбе на борту, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T18:34:00+03:00
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происшествия
москва
новосибирск
шереметьево (аэропорт)
boeing 737-800
россия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Boeing 737-800 рейса Москва — Новосибирск вернулся в аэропорт Шереметьево после сообщения пассажира о бомбе на борту, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.&quot;Самолет вернулся в аэропорт вылета. Сообщавший о бомбе задержан&quot;, — заявил собеседник агентства.Он добавил, что специалисты оперативных служб проверяют самолет.Обстоятельства инцидента и личность "минера" устанавливаются.
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происшествия, москва, новосибирск, шереметьево (аэропорт), boeing 737-800, россия
Происшествия, Москва, Новосибирск, Шереметьево (аэропорт), Boeing 737-800, Россия
Самолет Москва — Новосибирск вернулся в Шереметьево после сообщения о бомбе

Boeing 737-800 вернулся в Шереметьево после сообщения пассажира о бомбе на борту

© РИА Новости / Владимир АстапковичПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Boeing 737-800 рейса Москва — Новосибирск вернулся в аэропорт Шереметьево после сообщения пассажира о бомбе на борту, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"Самолет вернулся в аэропорт вылета. Сообщавший о бомбе задержан", — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что специалисты оперативных служб проверяют самолет.
Обстоятельства инцидента и личность "минера" устанавливаются.
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ПроисшествияМоскваНовосибирскШереметьево (аэропорт)Boeing 737-800Россия
 
 
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