https://ria.ru/20250115/sheremetevo-1993900908.html

Самолет Москва — Новосибирск вернулся в Шереметьево после сообщения о бомбе

Самолет Москва — Новосибирск вернулся в Шереметьево после сообщения о бомбе - РИА Новости, 15.01.2025

Самолет Москва — Новосибирск вернулся в Шереметьево после сообщения о бомбе

Boeing 737-800 рейса Москва — Новосибирск вернулся в аэропорт Шереметьево после сообщения пассажира о бомбе на борту, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T18:34:00+03:00

2025-01-15T18:34:00+03:00

2025-01-15T19:02:00+03:00

происшествия

москва

новосибирск

шереметьево (аэропорт)

boeing 737-800

россия

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Boeing 737-800 рейса Москва — Новосибирск вернулся в аэропорт Шереметьево после сообщения пассажира о бомбе на борту, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Самолет вернулся в аэропорт вылета. Сообщавший о бомбе задержан", — заявил собеседник агентства.Он добавил, что специалисты оперативных служб проверяют самолет.Обстоятельства инцидента и личность "минера" устанавливаются.

https://ria.ru/20250115/samolet-1993860276.html

москва

новосибирск

россия

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2025

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