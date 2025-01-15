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Самолет Москва — Новосибирск вернулся в Шереметьево после сообщения о бомбе
Самолет Москва — Новосибирск вернулся в Шереметьево после сообщения о бомбе - РИА Новости, 15.01.2025
Самолет Москва — Новосибирск вернулся в Шереметьево после сообщения о бомбе
Boeing 737-800 рейса Москва — Новосибирск вернулся в аэропорт Шереметьево после сообщения пассажира о бомбе на борту, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T18:34:00+03:00
2025-01-15T18:34:00+03:00
2025-01-15T19:02:00+03:00
происшествия
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новосибирск
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Boeing 737-800 рейса Москва — Новосибирск вернулся в аэропорт Шереметьево после сообщения пассажира о бомбе на борту, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Самолет вернулся в аэропорт вылета. Сообщавший о бомбе задержан", — заявил собеседник агентства.Он добавил, что специалисты оперативных служб проверяют самолет.Обстоятельства инцидента и личность "минера" устанавливаются.
https://ria.ru/20250115/samolet-1993860276.html
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Самолет Москва — Новосибирск вернулся в Шереметьево после сообщения о бомбе
Boeing 737-800 вернулся в Шереметьево после сообщения пассажира о бомбе на борту