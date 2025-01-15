https://ria.ru/20250115/sheremetevo-1993812031.html

У двух туристов из Китая нашли драгоценности на 22 миллиона рублей

У двух туристов из Китая нашли драгоценности на 22 миллиона рублей - РИА Новости, 15.01.2025

У двух туристов из Китая нашли драгоценности на 22 миллиона рублей

Таможенники в аэропорту "Шереметьево" нашли незадекларированные ювелирные украшения на 22,5 миллиона рублей у двух иностранцев, прибывших из Китая, им грозит... РИА Новости, 15.01.2025

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происшествия

китай

россия

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Таможенники в аэропорту "Шереметьево" нашли незадекларированные ювелирные украшения на 22,5 миллиона рублей у двух иностранцев, прибывших из Китая, им грозит уголовное дело, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы. "Ювелирные изделия известных брендов общей стоимостью 22,5 миллиона рублей обнаружили шереметьевские таможенники у пассажиров, прибывших из Китая. Товар пытались провезти двое иностранцев: 48-летний мужчина и 29-летняя девушка. Они были остановлены инспектором на "зеленом" коридоре для пассажиров VIP-зала", - говорится в сообщении. В чемоданах мужчины таможенники обнаружили ожерелье, два кольца и серьги Mikimoto, а у женщины – серьги и подвеску Cartier, браслет и кольцо T&CO. Пассажиры пояснили, что все это - личные вещи, а таможенных правил они не знают. Экспертом установлено, что ювелирные изделия изготовлены из сплава платины 990 и 950 пробы, золота 750 пробы и содержат вставки из бриллиантов, оникса, граната, перламутра, искусственного и культивированного жемчуга. Неуплата таможенных платежей составила свыше 6,9 миллиона рублей. В ведомстве уточнили, что решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров) и статье 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей). Нарушителям может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250114/tamozhnya-1993608648.html

https://ria.ru/20240711/fsb-1958902835.html

китай

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, китай, россия, шереметьево (аэропорт)