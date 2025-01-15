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В Гренландии заявили, что США не смогут купить правительство острова
В Гренландии заявили, что США не смогут купить правительство острова - РИА Новости, 15.01.2025
В Гренландии заявили, что США не смогут купить правительство острова
США не имеют никаких шансов купить правительство Гренландии для аннексии острова, заявил в интервью РИА Новости депутат парламента Гренландии, председатель... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T22:27:00+03:00
2025-01-15T22:27:00+03:00
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НУУК (Гренландия), 15 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. США не имеют никаких шансов купить правительство Гренландии для аннексии острова, заявил в интервью РИА Новости депутат парламента Гренландии, председатель крупнейшей оппозиционной партии в парламенте "Налерака", бывший глава гренландского внешнеполитического ведомства, занимавший этот пост до 2021 года, Пеле Броберг. "Нет", - категорически ответил он на соответствующий вопрос. Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции, предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250115/pushkov-1993920734.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, россия
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Россия
В Гренландии заявили, что США не смогут купить правительство острова
Депутат Броберг заявил, что у США нет шансов на покупку правительства Гренландии