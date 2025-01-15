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Группировка "Север" отразила две контратаки в Курской области
Группировка "Север" отразила две контратаки в Курской области - РИА Новости, 15.01.2025
Группировка "Север" отразила две контратаки в Курской области
Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 11 приграничных населённых пунктов Курской области, а также... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:04:00+03:00
2025-01-15T14:04:00+03:00
2025-01-15T14:04:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 11 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила две контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке. Авиация и артиллерия в свою очередь поразили живую силу и технику противника в районах 15 населённых пунктов Курской области, а также пяти в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" отразила две контратаки в Курской области
Группировка "Север" отразила две контратаки в курском приграничье