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Группировка "Север" отразила две контратаки в Курской области - РИА Новости, 15.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/sever-1993836237.html
Группировка "Север" отразила две контратаки в Курской области
Группировка "Север" отразила две контратаки в Курской области - РИА Новости, 15.01.2025
Группировка "Север" отразила две контратаки в Курской области
Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 11 приграничных населённых пунктов Курской области, а также... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:04:00+03:00
2025-01-15T14:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 11 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила две контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке. Авиация и артиллерия в свою очередь поразили живую силу и технику противника в районах 15 населённых пунктов Курской области, а также пяти в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993818948.html
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" отразила две контратаки в Курской области

Группировка "Север" отразила две контратаки в курском приграничье

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 11 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила две контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке.
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Авиация и артиллерия в свою очередь поразили живую силу и технику противника в районах 15 населённых пунктов Курской области, а также пяти в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в ведомстве.
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