https://ria.ru/20250115/sever-1993836237.html

Группировка "Север" отразила две контратаки в Курской области

Группировка "Север" отразила две контратаки в Курской области - РИА Новости, 15.01.2025

Группировка "Север" отразила две контратаки в Курской области

Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 11 приграничных населённых пунктов Курской области, а также... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:04:00+03:00

2025-01-15T14:04:00+03:00

2025-01-15T14:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

сумская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990979975_0:160:2922:1804_1920x0_80_0_0_c846ddb7c4ae1e422d4f95fb4477b6e6.jpg

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 11 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила две контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке. Авиация и артиллерия в свою очередь поразили живую силу и технику противника в районах 15 населённых пунктов Курской области, а также пяти в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993818948.html

https://ria.ru/20250115/dizen-1993808070.html

курская область

россия

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины