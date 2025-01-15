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Белград не будет национализировать "Нефтяную индустрию Сербии" - РИА Новости, 15.01.2025
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21:35 15.01.2025 (обновлено: 21:36 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/serbiya-1993918303.html
Белград не будет национализировать "Нефтяную индустрию Сербии"
Белград не будет национализировать "Нефтяную индустрию Сербии" - РИА Новости, 15.01.2025
Белград не будет национализировать "Нефтяную индустрию Сербии"
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что официальный Белград не будет на фоне санкций США национализировать "Нефтяную индустрию Сербии" (NIS), хотя "имеет... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T21:35:00+03:00
2025-01-15T21:36:00+03:00
экономика
сербия
сша
россия
александр вучич
сергей лавров
александр боцан-харченко
нефтяная индустрия сербии
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БЕЛГРАД, 15 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что официальный Белград не будет на фоне санкций США национализировать "Нефтяную индустрию Сербии" (NIS), хотя "имеет на это право". Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил накануне, что РФ запросила срочные консультации с Сербией в связи с требованием США о выводе российского капитала из "Нефтяной индустрии Сербии". По его словам, существует совместное производство, в том числе корпорация "Нефтяная индустрия Сербии". Как отметил Лавров, в договоре о создании этой корпорации записано, что ни при каких обстоятельствах она не подлежит национализации. "Мой друг Сергей Лавров говорит, что Сербия не имеет права принять решение о национализации. Я ни разу ни говорил, что Сербия намерена так поступить, притом - имеет право. Мой друг Сергей Лавров ошибочно истолковал или его кто-то ошибочно проинформировал. Хочу его сразу оповестить, что Сербия не хочет национализировать российское имущество. Не хочу участвовать в отъеме, не участвовал бы в отъеме и американского имущества, не хочу этого допускать и думаю, что имею влияние в парламенте", - заявил Вучич в эфире телеканала Б92 и добавил, что ожидает прибытия российских экспертов, чтобы выслушать их предложения по решению ситуации. Вучич во вторник с послом РФ Александром Боцан-Харченко также запросил начало консультаций с российской стороной по вопросу санкций США против NIS. Президент Сербии 4 января заявил, что запросит разговор с российским лидером Владимиром Путиным об ожидаемых санкциях США против NIS около 20 января, после переговоров с новой американской администрацией. Рабочая группа правительства Сербии провела в понедельник первую встречу с представителями Управлением по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) в связи с санкциями против Нефтяной индустрии Сербии. Сербский президент Александр Вучич заявил ранее, что санкции США против российско-сербской компании NIS требуют разъяснений в вопросе размеров российской доли для переговоров с РФ. Координатор США по санкциям Джеймс О"Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в Нефтяной индустрии Сербии. Президент Сербии заявил 5 января, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. Вучич попросил США о более гибких сроках введения ограничительных мер, ранее были озвучены 45 дней до 25 февраля. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечается, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". Президент Сербии ранее также указал, что с момента введения санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии JANAF прекратит поставки сырья с терминала на острове Крк. В 2022 году поставки российской нефти по JANAF в Хорватии попали под запрет в рамках пакета санкций ЕС, с тех пор компания перешла на переработку сырья из Ирака и других стран. JANAF имеет контракт на поставку NIS 10 миллионов тонн сырой нефти с 1 января 2024 до 31 декабря 2026 года. Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево. В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, Газпром получил 6,15%. В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ "Нефтяной индустрия Сербии" в Панчево под Белградом. "Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993199478.html
https://ria.ru/20250111/vuchich-1993285920.html
https://ria.ru/20250104/sanktsii-1992493864.html
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экономика, сербия, сша, россия, александр вучич, сергей лавров, александр боцан-харченко, нефтяная индустрия сербии, газпром, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Сербия, США, Россия, Александр Вучич, Сергей Лавров, Александр Боцан-Харченко, Нефтяная индустрия Сербии, Газпром, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Белград не будет национализировать "Нефтяную индустрию Сербии"

Сербия на фоне санкций США не будет национализировать "Нефтяную индустрию"

© Фото : NISРабочие на предприятии "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS)
Рабочие на предприятии Нефтяной индустрии Сербии (NIS) - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : NIS
Рабочие на предприятии "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). Архивное фото
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БЕЛГРАД, 15 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что официальный Белград не будет на фоне санкций США национализировать "Нефтяную индустрию Сербии" (NIS), хотя "имеет на это право".
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил накануне, что РФ запросила срочные консультации с Сербией в связи с требованием США о выводе российского капитала из "Нефтяной индустрии Сербии". По его словам, существует совместное производство, в том числе корпорация "Нефтяная индустрия Сербии". Как отметил Лавров, в договоре о создании этой корпорации записано, что ни при каких обстоятельствах она не подлежит национализации.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
США требуют полного выхода России из NIS, заявил Вучич
10 января, 20:44
"Мой друг Сергей Лавров говорит, что Сербия не имеет права принять решение о национализации. Я ни разу ни говорил, что Сербия намерена так поступить, притом - имеет право. Мой друг Сергей Лавров ошибочно истолковал или его кто-то ошибочно проинформировал. Хочу его сразу оповестить, что Сербия не хочет национализировать российское имущество. Не хочу участвовать в отъеме, не участвовал бы в отъеме и американского имущества, не хочу этого допускать и думаю, что имею влияние в парламенте", - заявил Вучич в эфире телеканала Б92 и добавил, что ожидает прибытия российских экспертов, чтобы выслушать их предложения по решению ситуации.
Вучич во вторник с послом РФ Александром Боцан-Харченко также запросил начало консультаций с российской стороной по вопросу санкций США против NIS.
Президент Сербии 4 января заявил, что запросит разговор с российским лидером Владимиром Путиным об ожидаемых санкциях США против NIS около 20 января, после переговоров с новой американской администрацией.
Рабочая группа правительства Сербии провела в понедельник первую встречу с представителями Управлением по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) в связи с санкциями против Нефтяной индустрии Сербии.
Сербский президент Александр Вучич заявил ранее, что санкции США против российско-сербской компании NIS требуют разъяснений в вопросе размеров российской доли для переговоров с РФ. Координатор США по санкциям Джеймс О"Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в Нефтяной индустрии Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Вучич заявил, что санкции США против NIS требуют разъяснений
11 января, 20:09
Президент Сербии заявил 5 января, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. Вучич попросил США о более гибких сроках введения ограничительных мер, ранее были озвучены 45 дней до 25 февраля.
"Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечается, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров".
Президент Сербии ранее также указал, что с момента введения санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии JANAF прекратит поставки сырья с терминала на острове Крк. В 2022 году поставки российской нефти по JANAF в Хорватии попали под запрет в рамках пакета санкций ЕС, с тех пор компания перешла на переработку сырья из Ирака и других стран. JANAF имеет контракт на поставку NIS 10 миллионов тонн сырой нефти с 1 января 2024 до 31 декабря 2026 года.
Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево.
В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, Газпром получил 6,15%.
В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ "Нефтяной индустрия Сербии" в Панчево под Белградом.
"Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Президент Сербии намерен обсудить с Путиным санкции США против компании NIS
4 января, 13:58
 
ЭкономикаСербияСШАРоссияАлександр ВучичСергей ЛавровАлександр Боцан-ХарченкоНефтяная индустрия СербииГазпромЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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