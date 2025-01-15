Под новые санкции США попали 16 физических лиц и десятки компаний
Минфин США: под санкции попали 16 физлиц, АО "Военторг" и еще десятки компаний
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Под новые санкции США попали 16 физлиц и десятки компаний, включая АО "Военторг", сообщил в среду американский минфин.
Кроме того, согласно публикации на сайте министерства, введены санкции против входящего в контур "Роскосмоса" Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве.
На прошлой неделе США ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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