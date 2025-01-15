https://ria.ru/20250115/sanktsii-1993901740.html

Под новые санкции США попали 16 физических лиц и десятки компаний

Под новые санкции США попали 16 физических лиц и десятки компаний - РИА Новости, 15.01.2025

Под новые санкции США попали 16 физических лиц и десятки компаний

Под новые санкции США попали 16 физлиц и десятки компаний, включая АО "Военторг", сообщил в среду американский минфин. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T18:42:00+03:00

2025-01-15T18:42:00+03:00

2025-01-15T18:48:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

сша

королев

владимир путин

военторг

роскосмос

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Под новые санкции США попали 16 физлиц и десятки компаний, включая АО "Военторг", сообщил в среду американский минфин. Кроме того, согласно публикации на сайте министерства, введены санкции против входящего в контур "Роскосмоса" Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве. На прошлой неделе США ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241030/tsivileva-1980971701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, сша, королев, владимир путин, военторг, роскосмос, цниимаш, санкции в отношении россии