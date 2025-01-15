США расширили список санкций против России
США ввели новые санкции по РФ, в список вошли ЗАЭС и выставочный центр "Патриот"
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США расширили санкционный список против России, включая 16 физлиц и десятки компаний, следует из релиза на сайте американского Минфина.
Под ограничения среди прочего попали:
При этом Вашингтон до 1 марта разрешил операции с некоторыми подсанкционными компаниями, включая российские ФГУП "Горно-химический комбинат", "УМК-Сталь", Надеждинский металлургический завод и киргизский банк "Керемет". Кроме того, Соединенные Штаты частично разрешили операции с банками , включая "Санкт-Петербург", "Зенит", Газпромбанк, "Альфа-банк", Сбер, Совкомбанк, ВЭБ и ВТБ, а также с компаниями, включая "Газпром шельфпроект", АО "Роснефтефлот", "Совкомфлот" и "Газпром нефть".
США ранее в январе ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также против свыше 180 судов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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