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США расширили список санкций против России - РИА Новости, 15.01.2025
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18:19 15.01.2025 (обновлено: 19:11 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/sanktsii-1993898741.html
США расширили список санкций против России
США расширили список санкций против России - РИА Новости, 15.01.2025
США расширили список санкций против России
США расширили санкционный список против России, включая 16 физлиц и десятки компаний, следует из релиза на сайте американского Минфина. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T18:19:00+03:00
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патриот
сша
россия
санкции
владимир путин
королев
военторг
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США расширили санкционный список против России, включая 16 физлиц и десятки компаний, следует из релиза на сайте американского Минфина.Под ограничения среди прочего попали:При этом Вашингтон до 1 марта разрешил операции с некоторыми подсанкционными компаниями, включая российские ФГУП "Горно-химический комбинат", "УМК-Сталь", Надеждинский металлургический завод и киргизский банк "Керемет". Кроме того, Соединенные Штаты частично разрешили операции с банками , включая "Санкт-Петербург", "Зенит", Газпромбанк, "Альфа-банк", Сбер, Совкомбанк, ВЭБ и ВТБ, а также с компаниями, включая "Газпром шельфпроект", АО "Роснефтефлот", "Совкомфлот" и "Газпром нефть".США ранее в январе ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также против свыше 180 судов.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250115/peskov-1993818650.html
https://ria.ru/20250114/ssha-1993536351.html
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патриот, сша, россия, санкции, владимир путин, королев, военторг
Патриот, США, Россия, Санкции, Владимир Путин, Королев, Военторг
США расширили список санкций против России

США ввели новые санкции по РФ, в список вошли ЗАЭС и выставочный центр "Патриот"

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США расширили санкционный список против России, включая 16 физлиц и десятки компаний, следует из релиза на сайте американского Минфина.
Под ограничения среди прочего попали:
  • Запорожская атомная электростанция;
  • выставочный центр "Патриот";
  • Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения;
  • АО "Военторг";
  • корпорация "Тактическое ракетное вооружение";
  • Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС).
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Россия прорабатывает ответ на американские санкции, заявили в Кремле
Вчера, 12:35
При этом Вашингтон до 1 марта разрешил операции с некоторыми подсанкционными компаниями, включая российские ФГУП "Горно-химический комбинат", "УМК-Сталь", Надеждинский металлургический завод и киргизский банк "Керемет". Кроме того, Соединенные Штаты частично разрешили операции с банками , включая "Санкт-Петербург", "Зенит", Газпромбанк, "Альфа-банк", Сбер, Совкомбанк, ВЭБ и ВТБ, а также с компаниями, включая "Газпром шельфпроект", АО "Роснефтефлот", "Совкомфлот" и "Газпром нефть".
США ранее в январе ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также против свыше 180 судов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
После сделки по Украине США уничтожат всех, кто предал Россию
14 января, 08:00
 
ПатриотСШАРоссияСанкцииВладимир ПутинКоролевВоенторг
 
 
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