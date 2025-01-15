https://ria.ru/20250115/sanktsii-1993898741.html

США расширили список санкций против России

США расширили список санкций против России - РИА Новости, 15.01.2025

США расширили список санкций против России

США расширили санкционный список против России, включая 16 физлиц и десятки компаний, следует из релиза на сайте американского Минфина. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T18:19:00+03:00

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2025-01-15T19:11:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США расширили санкционный список против России, включая 16 физлиц и десятки компаний, следует из релиза на сайте американского Минфина.Под ограничения среди прочего попали:При этом Вашингтон до 1 марта разрешил операции с некоторыми подсанкционными компаниями, включая российские ФГУП "Горно-химический комбинат", "УМК-Сталь", Надеждинский металлургический завод и киргизский банк "Керемет". Кроме того, Соединенные Штаты частично разрешили операции с банками , включая "Санкт-Петербург", "Зенит", Газпромбанк, "Альфа-банк", Сбер, Совкомбанк, ВЭБ и ВТБ, а также с компаниями, включая "Газпром шельфпроект", АО "Роснефтефлот", "Совкомфлот" и "Газпром нефть".США ранее в январе ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также против свыше 180 судов.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250115/peskov-1993818650.html

https://ria.ru/20250114/ssha-1993536351.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

патриот, сша, россия, санкции, владимир путин, королев, военторг