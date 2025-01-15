https://ria.ru/20250115/sanktsii-1993805016.html

Лихачев прокомментировал санкции США в отношении "Росатома"

Лихачев прокомментировал санкции США в отношении "Росатома" - РИА Новости, 15.01.2025

Лихачев прокомментировал санкции США в отношении "Росатома"

Глава "Росатома" Алексей Лихачев сравнил санкции США в отношении руководства корпорации с наградным листом, отметив, что формулировки минфина США скорее... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T11:20:00+03:00

2025-01-15T11:20:00+03:00

2025-01-15T11:20:00+03:00

сша

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

санкции в отношении россии

политика

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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев сравнил санкции США в отношении руководства корпорации с наградным листом, отметив, что формулировки минфина США скорее являются фиксацией достижений. "Эти санкции, которые 10 января были объявлены, на мой взгляд, внутри содержат не только отрицательные эмоции. Я имею в виду формулировку, которую минфин США изложил. Что в санкции мы включены за развитие передовых атомных технологий, экспорта АЭС, развитие неядерных направлений деятельности, в том числе новых материалов. Это скорее больше похоже на наградной лист, чем на санкционное решение. В этом есть, на мой взгляд, фиксация достижения наших заслуг", - сказал Лихачев. Он добавил, что санкции для руководства "Росатома" не имеют никакого практического значения. "Никаких активов, счетов в США мы не имеем, это скорее демонстрация недружественного к нам признания наших заслуг", - подчеркнул Лихачев.

https://ria.ru/20250115/sanktsii-1993764458.html

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сша, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии, политика