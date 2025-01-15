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Лихачев прокомментировал санкции США в отношении "Росатома" - РИА Новости, 15.01.2025
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11:20 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/sanktsii-1993805016.html
Лихачев прокомментировал санкции США в отношении "Росатома"
Лихачев прокомментировал санкции США в отношении "Росатома" - РИА Новости, 15.01.2025
Лихачев прокомментировал санкции США в отношении "Росатома"
Глава "Росатома" Алексей Лихачев сравнил санкции США в отношении руководства корпорации с наградным листом, отметив, что формулировки минфина США скорее... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T11:20:00+03:00
2025-01-15T11:20:00+03:00
сша
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
санкции в отношении россии
политика
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев сравнил санкции США в отношении руководства корпорации с наградным листом, отметив, что формулировки минфина США скорее являются фиксацией достижений. "Эти санкции, которые 10 января были объявлены, на мой взгляд, внутри содержат не только отрицательные эмоции. Я имею в виду формулировку, которую минфин США изложил. Что в санкции мы включены за развитие передовых атомных технологий, экспорта АЭС, развитие неядерных направлений деятельности, в том числе новых материалов. Это скорее больше похоже на наградной лист, чем на санкционное решение. В этом есть, на мой взгляд, фиксация достижения наших заслуг", - сказал Лихачев. Он добавил, что санкции для руководства "Росатома" не имеют никакого практического значения. "Никаких активов, счетов в США мы не имеем, это скорее демонстрация недружественного к нам признания наших заслуг", - подчеркнул Лихачев.
https://ria.ru/20250115/sanktsii-1993764458.html
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сша, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии, политика
США, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Санкции в отношении России, Политика
Лихачев прокомментировал санкции США в отношении "Росатома"

Лихачев сравнил санкции США против руководства "Росатома" с наградным листом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев сравнил санкции США в отношении руководства корпорации с наградным листом, отметив, что формулировки минфина США скорее являются фиксацией достижений.
"Эти санкции, которые 10 января были объявлены, на мой взгляд, внутри содержат не только отрицательные эмоции. Я имею в виду формулировку, которую минфин США изложил. Что в санкции мы включены за развитие передовых атомных технологий, экспорта АЭС, развитие неядерных направлений деятельности, в том числе новых материалов. Это скорее больше похоже на наградной лист, чем на санкционное решение. В этом есть, на мой взгляд, фиксация достижения наших заслуг", - сказал Лихачев.
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Он добавил, что санкции для руководства "Росатома" не имеют никакого практического значения.
"Никаких активов, счетов в США мы не имеем, это скорее демонстрация недружественного к нам признания наших заслуг", - подчеркнул Лихачев.
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СШААлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Санкции в отношении РоссииПолитика
 
 
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