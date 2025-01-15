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Санкции против СПГ из России навредят самим американцам, считает экономист - РИА Новости, 15.01.2025
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06:39 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/sanktsii-1993764458.html
Санкции против СПГ из России навредят самим американцам, считает экономист
Санкции против СПГ из России навредят самим американцам, считает экономист - РИА Новости, 15.01.2025
Санкции против СПГ из России навредят самим американцам, считает экономист
Санкции США против российской отрасли по сжижению природного газа (СПГ) могут сыграть злую шутку с самими американцами: например, если ограничения коснутся всех РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T06:39:00+03:00
2025-01-15T06:39:00+03:00
экономика
россия
сша
игорь юшков
александр новак
арктик спг - 2
газпром
фонд национальной энергетической безопасности
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Санкции США против российской отрасли по сжижению природного газа (СПГ) могут сыграть злую шутку с самими американцами: например, если ограничения коснутся всех китайских компаний, связанных с СПГ-проектами из России, и те решат совместно их не соблюдать и нарастить покупку российского сжиженного газа, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. США на прошлой неделе ввели санкции против четырех газовозов для перевозки СПГ, которые принадлежат "Совкомфлоту". Среди них есть суда, работающие на проектах "Газпрома" и "Ямале СПГ". Кроме того, ограничения коснулись китайских компаний, участвующих в строительстве и транспортировке модулей для проекта "Арктик СПГ 2". Также санкции введены против среднетоннажных заводов по сжижению газа "Газпрома" и "Новатэка" в Ленобласти – ООО "Газпром СПГ Портовая" и ООО "Криогаз Высоцк". Что касается "Арктик СПГ 2", американцы наказывают те компании, которые продолжали работать с проектом, или запугивают тех, кто допускал возможность сотрудничества с "Арктик СПГ 2", отметил Юшков. "Хотя, с другой стороны, вот это старание всех, кто среди китайских компаний даже потенциально как-то касался "Арктик СПГ 2", завести под санкции, может сыграть злую шутку как раз с американцами. Если все китайцы попадут под санкции, то какой смысл тогда их соблюдать? И может быть они решат тогда: "Ну ладно, раз уж нас в любом случае под санкции заводят, так давайте тогда покупать продукцию "Арктик СПГ 2", – сказал эксперт. Юшков добавил, что среднетоннажные СПГ-заводы в Ленобласти могут работать на внутренний рынок: там есть инфраструктура для отгрузки автоцистернами. Однако поставки на внешние рынки он поставил под вопрос. Кроме того, эксперт не исключил, что Россия сократит экспорт СПГ по итогам текущего года. Вице-премьер Александр Новак в конце декабря сообщал, что Россия в 2024 году поставит на экспорт 33 миллиона тонн сжиженного газа, что равно показателю предыдущего года.
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993188020.html
https://ria.ru/20250110/gazprom-1993186695.html
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экономика, россия, сша, игорь юшков, александр новак, арктик спг - 2, газпром, фонд национальной энергетической безопасности, ямал спг, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Игорь Юшков, Александр Новак, Арктик СПГ - 2, Газпром, Фонд национальной энергетической безопасности, Ямал СПГ, Санкции в отношении России
Санкции против СПГ из России навредят самим американцам, считает экономист

Экономист Юшков: санкции против российского СПГ могут навредить самим США

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз у причала завода по производству СПГ
Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Санкции США против российской отрасли по сжижению природного газа (СПГ) могут сыграть злую шутку с самими американцами: например, если ограничения коснутся всех китайских компаний, связанных с СПГ-проектами из России, и те решат совместно их не соблюдать и нарастить покупку российского сжиженного газа, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
США на прошлой неделе ввели санкции против четырех газовозов для перевозки СПГ, которые принадлежат "Совкомфлоту". Среди них есть суда, работающие на проектах "Газпрома" и "Ямале СПГ". Кроме того, ограничения коснулись китайских компаний, участвующих в строительстве и транспортировке модулей для проекта "Арктик СПГ 2". Также санкции введены против среднетоннажных заводов по сжижению газа "Газпрома" и "Новатэка" в Ленобласти – ООО "Газпром СПГ Портовая" и ООО "Криогаз Высоцк".
Строительство плавучего завода для сжиженного газа в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
США ввели санкции против китайских компаний, связанных с "Арктик СПГ 2"
10 января, 19:27
Что касается "Арктик СПГ 2", американцы наказывают те компании, которые продолжали работать с проектом, или запугивают тех, кто допускал возможность сотрудничества с "Арктик СПГ 2", отметил Юшков.
"Хотя, с другой стороны, вот это старание всех, кто среди китайских компаний даже потенциально как-то касался "Арктик СПГ 2", завести под санкции, может сыграть злую шутку как раз с американцами. Если все китайцы попадут под санкции, то какой смысл тогда их соблюдать? И может быть они решат тогда: "Ну ладно, раз уж нас в любом случае под санкции заводят, так давайте тогда покупать продукцию "Арктик СПГ 2", – сказал эксперт.
Юшков добавил, что среднетоннажные СПГ-заводы в Ленобласти могут работать на внутренний рынок: там есть инфраструктура для отгрузки автоцистернами. Однако поставки на внешние рынки он поставил под вопрос.
Кроме того, эксперт не исключил, что Россия сократит экспорт СПГ по итогам текущего года. Вице-премьер Александр Новак в конце декабря сообщал, что Россия в 2024 году поставит на экспорт 33 миллиона тонн сжиженного газа, что равно показателю предыдущего года.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
США ввели санкции против СПГ-заводов "Газпрома" и "Новатэка"
10 января, 19:23
 
ЭкономикаРоссияСШАИгорь ЮшковАлександр НовакАрктик СПГ - 2ГазпромФонд национальной энергетической безопасностиЯмал СПГСанкции в отношении России
 
 
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