Санкции против СПГ из России навредят самим американцам, считает экономист
Экономист Юшков: санкции против российского СПГ могут навредить самим США
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз у причала завода по производству СПГ
Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Санкции США против российской отрасли по сжижению природного газа (СПГ) могут сыграть злую шутку с самими американцами: например, если ограничения коснутся всех китайских компаний, связанных с СПГ-проектами из России, и те решат совместно их не соблюдать и нарастить покупку российского сжиженного газа, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
США на прошлой неделе ввели санкции против четырех газовозов для перевозки СПГ, которые принадлежат "Совкомфлоту". Среди них есть суда, работающие на проектах "Газпрома" и "Ямале СПГ". Кроме того, ограничения коснулись китайских компаний, участвующих в строительстве и транспортировке модулей для проекта "Арктик СПГ 2". Также санкции введены против среднетоннажных заводов по сжижению газа "Газпрома" и "Новатэка" в Ленобласти – ООО "Газпром СПГ Портовая" и ООО "Криогаз Высоцк".
Что касается "Арктик СПГ 2", американцы наказывают те компании, которые продолжали работать с проектом, или запугивают тех, кто допускал возможность сотрудничества с "Арктик СПГ 2", отметил Юшков.
"Хотя, с другой стороны, вот это старание всех, кто среди китайских компаний даже потенциально как-то касался "Арктик СПГ 2", завести под санкции, может сыграть злую шутку как раз с американцами. Если все китайцы попадут под санкции, то какой смысл тогда их соблюдать? И может быть они решат тогда: "Ну ладно, раз уж нас в любом случае под санкции заводят, так давайте тогда покупать продукцию "Арктик СПГ 2", – сказал эксперт.
Юшков добавил, что среднетоннажные СПГ-заводы в Ленобласти могут работать на внутренний рынок: там есть инфраструктура для отгрузки автоцистернами. Однако поставки на внешние рынки он поставил под вопрос.
Кроме того, эксперт не исключил, что Россия сократит экспорт СПГ по итогам текущего года. Вице-премьер Александр Новак в конце декабря сообщал, что Россия в 2024 году поставит на экспорт 33 миллиона тонн сжиженного газа, что равно показателю предыдущего года.
США ввели санкции против СПГ-заводов "Газпрома" и "Новатэка"
10 января, 19:23