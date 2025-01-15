https://ria.ru/20250115/sanktsii-1993754162.html

СМИ: ЕС может ввести новые санкции против российского "теневого флота"

СМИ: ЕС может ввести новые санкции против российского "теневого флота" - РИА Новости, 15.01.2025

СМИ: ЕС может ввести новые санкции против российского "теневого флота"

ЕС в рамках новых мер против России может ввести санкции против десятков судов, перевозящих нефть, и новые меры контроля экспорта, действия блока также могут... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T02:03:00+03:00

2025-01-15T02:03:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. ЕС в рамках новых мер против России может ввести санкции против десятков судов, перевозящих нефть, и новые меры контроля экспорта, действия блока также могут привести к отключению новых банков от системы SWIFT, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Проект мер... включает ограничения на десятки новых судов, входящих в теневой флот танкеров Москвы, перевозящих российскую нефть, и дальнейший экспортный контроль над товарами, используемыми в военных целях. Этот шаг также приведет к тому, что больше банков отключат от международных платежных систем SWIFT", - передает агентство. Как отмечается, блок рассматривает предложения о включении в санкционные списки новых компаний из третьих стран, в том числе Китая и ОАЭ, которые якобы помогают России получать технологии, используемые в вооружениях, а также об ограничениях в отношении российского транспортного сектора. Согласно агентству, параллельно с новым пакетом санкций ЕС стремится ввести более высокие тарифы на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250114/neft-1993685622.html

https://ria.ru/20250115/bloomberg-1993753527.html

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россия, москва, владимир путин, евросоюз, swift