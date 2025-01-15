https://ria.ru/20250115/samolet-1993860276.html
Самолет из Бухары приземлился в Москве на одном двигателе
Самолет из Бухары приземлился в Москве на одном двигателе - РИА Новости, 15.01.2025
Самолет из Бухары приземлился в Москве на одном двигателе
Самолет авиакомпании Uzbekistan Аirways, выполнявший рейс из Бухары в Москву, приземлился в аэропорту "Внуково" на одном двигателе, второй отказал при заходе на РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:40:00+03:00
2025-01-15T15:40:00+03:00
2025-01-15T15:40:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 15 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании Uzbekistan Аirways, выполнявший рейс из Бухары в Москву, приземлился в аэропорту "Внуково" на одном двигателе, второй отказал при заходе на посадку, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании. "При заходе на посадку в аэропорт "Внуково" у самолета A-320, выполнявшего 15 января рейс UZB9607 Бухара - Москва, отказал двигатель. Экипаж выполнил соответствующие процедуры и принял решение о посадке на втором двигателе. Посадка прошла благополучно", - сказал собеседник агентства, добавив, что на борту находились 132 пассажира. По его словам, для выполнения обратного рейса из "Внукова" в Бухару вылетел резервный борт. В настоящее время технический персонал Uzbekistan Airways уже прибыл во "Внуково" и проводит все восстановительные работы на лайнере с отказавшим двигателем.
https://ria.ru/20250107/samolet-1992746195.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бухара, москва
Происшествия, Бухара, Москва
Самолет из Бухары приземлился в Москве на одном двигателе
Самолет Uzbekistan Airways из Бухары приземлился во "Внуково" на одном двигателе