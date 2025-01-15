https://ria.ru/20250115/samolet-1993860276.html

Самолет из Бухары приземлился в Москве на одном двигателе

Самолет из Бухары приземлился в Москве на одном двигателе - РИА Новости, 15.01.2025

Самолет из Бухары приземлился в Москве на одном двигателе

Самолет авиакомпании Uzbekistan Аirways, выполнявший рейс из Бухары в Москву, приземлился в аэропорту "Внуково" на одном двигателе, второй отказал при заходе на РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:40:00+03:00

2025-01-15T15:40:00+03:00

2025-01-15T15:40:00+03:00

происшествия

бухара

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204586_0:68:3399:1980_1920x0_80_0_0_a36ab8d340c3f23b71f242fb52b5b486.jpg

ТАШКЕНТ, 15 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании Uzbekistan Аirways, выполнявший рейс из Бухары в Москву, приземлился в аэропорту "Внуково" на одном двигателе, второй отказал при заходе на посадку, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании. "При заходе на посадку в аэропорт "Внуково" у самолета A-320, выполнявшего 15 января рейс UZB9607 Бухара - Москва, отказал двигатель. Экипаж выполнил соответствующие процедуры и принял решение о посадке на втором двигателе. Посадка прошла благополучно", - сказал собеседник агентства, добавив, что на борту находились 132 пассажира. По его словам, для выполнения обратного рейса из "Внукова" в Бухару вылетел резервный борт. В настоящее время технический персонал Uzbekistan Airways уже прибыл во "Внуково" и проводит все восстановительные работы на лайнере с отказавшим двигателем.

https://ria.ru/20250107/samolet-1992746195.html

бухара

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, бухара, москва