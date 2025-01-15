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На Сахалине возбудили дело о контрабанде рыбы на 20 миллионов рублей

На Сахалине возбудили дело о контрабанде рыбы на 20 миллионов рублей - РИА Новости, 15.01.2025

На Сахалине возбудили дело о контрабанде рыбы на 20 миллионов рублей

Транспортная полиция расследует уголовное дело в отношении сахалинского предпринимателя по факту незаконных поставок в одну из стран Азии рыбопродукции общей... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T07:59:00+03:00

2025-01-15T07:59:00+03:00

2025-01-15T07:59:00+03:00

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв – РИА Новости. Транспортная полиция расследует уголовное дело в отношении сахалинского предпринимателя по факту незаконных поставок в одну из стран Азии рыбопродукции общей стоимостью на 20 миллионов рублей, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Мои коллеги из транспортной полиции Дальнего Востока расследуют дело о контрабанде, незаконном хранении и перевозке немаркированной рыбной продукции. В преступлении обвиняется житель Сахалинской области. Общая стоимость продовольственных товаров составила порядка 20 млн рублей", – написала она в Telegram-канале. Как сообщает Ирина Волк, предварительным следствием установлено, что сахалинец заключил контракт с иностранной компанией на поставку кеты в одну из азиатских стран. При этом он оформил подложные ветеринарные свидетельства с недостоверными сведениями о производителе, дате изготовления и сроке годности. Фиктивная маркировка была нанесена на подготовленную упаковку. По версии следствия, первую партию товара в 20 тонн предприниматель успел переместить через государственную границу РФ. При перевозке второй части товара весом около 18 тонн его задержали сотрудники Уссурийской таможни Дальневосточного таможенного управления. "В ходе расследования также предварительно установлено, что фигурант незаконно перевез почти 4 тонны красной икры. Она хранилась на складе во Владивостоке. Продукция имела подложные ветеринарные документы и предназначалась для дальнейшего сбыта. Незаконный товар обнаружили и изъяли сотрудники УФСБ России по Приморскому краю", - отмечается в сообщении. По информации официального представителя МВД РФ, сахалинцу предъявлено обвинение по ст. 171.1 и 226.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка продукции без маркировки, контрабанда). Обвиняемый свою вину признал, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20250110/fsb-1993071055.html

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происшествия, россия, азия, дальний восток, ирина волк