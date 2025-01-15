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Рубио назвал важный регион для глобальной торговли и безопасности - РИА Новости, 15.01.2025
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23:25 15.01.2025 (обновлено: 23:26 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/rubio-1993927624.html
Рубио назвал важный регион для глобальной торговли и безопасности
Рубио назвал важный регион для глобальной торговли и безопасности - РИА Новости, 15.01.2025
Рубио назвал важный регион для глобальной торговли и безопасности
Арктика становится критически важным регионом для глобальной торговли и безопасности, и Соединённые Штаты должны нарастить своё присутствие в ней, заявил в... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T23:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Арктика становится критически важным регионом для глобальной торговли и безопасности, и Соединённые Штаты должны нарастить своё присутствие в ней, заявил в среду кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио. "Арктика становится невероятно важной из-за роста масштабов судоходства в регионе, особенно с открытием новых маршрутов, таких как Северный морской путь от России до Азии, который может сократить время транзита до 40%", — сказал Рубио, выступая на слушаниях в Сенате, посвященных утверждению его кандидатуры. Он подчеркнул, что США необходимо не только поддерживать существующие базы, но и развивать инфраструктуру, чтобы обеспечивать свободу навигации и защищать торговые маршруты. "Мы должны работать с партнёрами по арктическому региону, чтобы гарантировать свободный и безопасный доступ к этим важным транспортным коридорам", — добавил он. Рубио также указал на стратегическую важность Гренландии из-за её географического положения и наличия богатых минеральных ресурсов, которые, по его словам, играют ключевую роль в укреплении национальной безопасности США.
https://ria.ru/20250115/ssha-1993923908.html
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в мире, сша, россия, азия, марко рубио, арктика, гренландия
В мире, США, Россия, Азия, Марко Рубио, Арктика, Гренландия
Рубио назвал важный регион для глобальной торговли и безопасности

Рубио: Арктика становится критически важным регионом для торговли и безопасности

© Fotolia / ykumsri Льды Арктики
Льды Арктики - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Fotolia / ykumsri
Льды Арктики. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Арктика становится критически важным регионом для глобальной торговли и безопасности, и Соединённые Штаты должны нарастить своё присутствие в ней, заявил в среду кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио.
"Арктика становится невероятно важной из-за роста масштабов судоходства в регионе, особенно с открытием новых маршрутов, таких как Северный морской путь от России до Азии, который может сократить время транзита до 40%", — сказал Рубио, выступая на слушаниях в Сенате, посвященных утверждению его кандидатуры.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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Он подчеркнул, что США необходимо не только поддерживать существующие базы, но и развивать инфраструктуру, чтобы обеспечивать свободу навигации и защищать торговые маршруты.
"Мы должны работать с партнёрами по арктическому региону, чтобы гарантировать свободный и безопасный доступ к этим важным транспортным коридорам", — добавил он.
Рубио также указал на стратегическую важность Гренландии из-за её географического положения и наличия богатых минеральных ресурсов, которые, по его словам, играют ключевую роль в укреплении национальной безопасности США.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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