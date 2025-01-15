https://ria.ru/20250115/rubio-1993927624.html

Рубио назвал важный регион для глобальной торговли и безопасности

Рубио назвал важный регион для глобальной торговли и безопасности - РИА Новости, 15.01.2025

Рубио назвал важный регион для глобальной торговли и безопасности

Арктика становится критически важным регионом для глобальной торговли и безопасности, и Соединённые Штаты должны нарастить своё присутствие в ней, заявил в... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T23:25:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Арктика становится критически важным регионом для глобальной торговли и безопасности, и Соединённые Штаты должны нарастить своё присутствие в ней, заявил в среду кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио. "Арктика становится невероятно важной из-за роста масштабов судоходства в регионе, особенно с открытием новых маршрутов, таких как Северный морской путь от России до Азии, который может сократить время транзита до 40%", — сказал Рубио, выступая на слушаниях в Сенате, посвященных утверждению его кандидатуры. Он подчеркнул, что США необходимо не только поддерживать существующие базы, но и развивать инфраструктуру, чтобы обеспечивать свободу навигации и защищать торговые маршруты. "Мы должны работать с партнёрами по арктическому региону, чтобы гарантировать свободный и безопасный доступ к этим важным транспортным коридорам", — добавил он. Рубио также указал на стратегическую важность Гренландии из-за её географического положения и наличия богатых минеральных ресурсов, которые, по его словам, играют ключевую роль в укреплении национальной безопасности США.

https://ria.ru/20250115/ssha-1993923908.html

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