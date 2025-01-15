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Китай может использовать Панамский канал против США, заявил Рубио
Китай может использовать Панамский канал против США, заявил Рубио - РИА Новости, 15.01.2025
Китай может использовать Панамский канал против США, заявил Рубио
Китай через свои компании может использовать Панамский канал в качестве стратегического инструмента давления в случае конфликта, что угрожает национальной... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T22:31:00+03:00
2025-01-15T22:31:00+03:00
2025-01-15T22:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Китай через свои компании может использовать Панамский канал в качестве стратегического инструмента давления в случае конфликта, что угрожает национальной безопасности США, заявил кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио. "Формально канал не передан под контроль иностранной державы, но китайские компании, которые, как мы знаем, не являются независимыми, получили возможность превращать его в стратегический узел. Это представляет угрозу для интересов и безопасности США в случае конфликта", – подчеркнул Рубио в ходе слушаний в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры. Он добавил, что такая ситуация особенно болезненна для США, поскольку строительство Панамского канала было оплачено жизнями тысяч американцев. По мнению Рубио, данный вопрос требует серьезного анализа и действий для защиты американских интересов.
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в мире, сша, панамский канал, китай, марко рубио
В мире, США, Панамский канал, Китай, Марко Рубио
Китай может использовать Панамский канал против США, заявил Рубио
Рубио: Китай может использовать Панамский канал для давления на США