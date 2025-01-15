Рейтинг@Mail.ru
Задержанный в Португалии россиянин отказался от консульской помощи - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/rossiyanin-1993919579.html
Задержанный в Португалии россиянин отказался от консульской помощи
Задержанный в Португалии россиянин отказался от консульской помощи - РИА Новости, 15.01.2025
Задержанный в Португалии россиянин отказался от консульской помощи
Российский гражданин Алексей Андрюнин, задержанный в Португалии по запросу США, заявил, что не нуждается в помощи посольства, и просил не беспокоиться о нем,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T21:46:00+03:00
2025-01-15T21:46:00+03:00
в мире
португалия
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977372778_117:319:1080:861_1920x0_80_0_0_5990c5f34478f9f5a5ddabe129d865c3.jpg
МАДРИД, 15 янв – РИА Новости. Российский гражданин Алексей Андрюнин, задержанный в Португалии по запросу США, заявил, что не нуждается в помощи посольства, и просил не беспокоиться о нем, сообщили во вторник РИА Новости в диппредставительстве. "С самого момента его (Андрюнина — ред.) задержания, безусловно, наши консульские сотрудники пытались оказать ему посильную помощь, в частности, добивались встречи с ним. Вместе с тем, мы получили спустя некоторое время через его адвоката письмо, где соотечественник просил нас не беспокоиться и сообщал, что в наших услугах он в общем-то не нуждается", — сообщили в посольстве. В диппредставительстве подчеркнули, что продолжают держать ситуацию под контролем и готовы оказать помощь при необходимости. "Все, что нужно для защиты прав российских граждан, мы всегда и неизменно делаем", — добавили в посольстве. Ранее минюст США заявлял, что власти страны ожидают экстрадиции арестованного в Португалии гражданина России и Португалии Андрюнина якобы за отмывание денег. Андрюнин был генеральным директором и основателем финансовой фирмы Gotbit, действующей на рынке криптовалют. Директорам Gotbit Федору Кедрову и Кави Джалили были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций, связанных с криптовалютой.
https://ria.ru/20250109/phuket-1992983656.html
https://ria.ru/20241223/rossiyanin-1990910070.html
португалия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977372778_0:187:1080:997_1920x0_80_0_0_06dff4511783462e676682a86105f12f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, португалия, сша, россия
В мире, Португалия, США, Россия
Задержанный в Португалии россиянин отказался от консульской помощи

Посольство: задержанному в Португалии по запросу США россиянину не нужна помощь

© Фото : @aaandryuninАлексей Андрюнин
Алексей Андрюнин - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : @aaandryunin
Алексей Андрюнин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 15 янв – РИА Новости. Российский гражданин Алексей Андрюнин, задержанный в Португалии по запросу США, заявил, что не нуждается в помощи посольства, и просил не беспокоиться о нем, сообщили во вторник РИА Новости в диппредставительстве.
«
"С самого момента его (Андрюнина — ред.) задержания, безусловно, наши консульские сотрудники пытались оказать ему посильную помощь, в частности, добивались встречи с ним. Вместе с тем, мы получили спустя некоторое время через его адвоката письмо, где соотечественник просил нас не беспокоиться и сообщал, что в наших услугах он в общем-то не нуждается", — сообщили в посольстве.
Полиция Таиланда - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Таиланде задержали россиянина по подозрению в вымогательстве
9 января, 17:27
В диппредставительстве подчеркнули, что продолжают держать ситуацию под контролем и готовы оказать помощь при необходимости.
«
"Все, что нужно для защиты прав российских граждан, мы всегда и неизменно делаем", — добавили в посольстве.
Ранее минюст США заявлял, что власти страны ожидают экстрадиции арестованного в Португалии гражданина России и Португалии Андрюнина якобы за отмывание денег. Андрюнин был генеральным директором и основателем финансовой фирмы Gotbit, действующей на рынке криптовалют. Директорам Gotbit Федору Кедрову и Кави Джалили были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций, связанных с криптовалютой.
Сотрудник полиции на Бали - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Россиянину грозит смертная казнь на Бали
23 декабря 2024, 22:17
 
В миреПортугалияСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала