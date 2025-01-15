https://ria.ru/20250115/rossiyanin-1993919579.html

Задержанный в Португалии россиянин отказался от консульской помощи

Задержанный в Португалии россиянин отказался от консульской помощи - РИА Новости, 15.01.2025

Задержанный в Португалии россиянин отказался от консульской помощи

Российский гражданин Алексей Андрюнин, задержанный в Португалии по запросу США, заявил, что не нуждается в помощи посольства, и просил не беспокоиться о нем,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T21:46:00+03:00

2025-01-15T21:46:00+03:00

2025-01-15T21:46:00+03:00

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МАДРИД, 15 янв – РИА Новости. Российский гражданин Алексей Андрюнин, задержанный в Португалии по запросу США, заявил, что не нуждается в помощи посольства, и просил не беспокоиться о нем, сообщили во вторник РИА Новости в диппредставительстве. "С самого момента его (Андрюнина — ред.) задержания, безусловно, наши консульские сотрудники пытались оказать ему посильную помощь, в частности, добивались встречи с ним. Вместе с тем, мы получили спустя некоторое время через его адвоката письмо, где соотечественник просил нас не беспокоиться и сообщал, что в наших услугах он в общем-то не нуждается", — сообщили в посольстве. В диппредставительстве подчеркнули, что продолжают держать ситуацию под контролем и готовы оказать помощь при необходимости. "Все, что нужно для защиты прав российских граждан, мы всегда и неизменно делаем", — добавили в посольстве. Ранее минюст США заявлял, что власти страны ожидают экстрадиции арестованного в Португалии гражданина России и Португалии Андрюнина якобы за отмывание денег. Андрюнин был генеральным директором и основателем финансовой фирмы Gotbit, действующей на рынке криптовалют. Директорам Gotbit Федору Кедрову и Кави Джалили были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций, связанных с криптовалютой.

https://ria.ru/20250109/phuket-1992983656.html

https://ria.ru/20241223/rossiyanin-1990910070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, португалия, сша, россия