Задержанный в Португалии россиянин отказался от консульской помощи
Посольство: задержанному в Португалии по запросу США россиянину не нужна помощь
© Фото : @aaandryuninАлексей Андрюнин
© Фото : @aaandryunin
Алексей Андрюнин. Архивное фото
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МАДРИД, 15 янв – РИА Новости. Российский гражданин Алексей Андрюнин, задержанный в Португалии по запросу США, заявил, что не нуждается в помощи посольства, и просил не беспокоиться о нем, сообщили во вторник РИА Новости в диппредставительстве.
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"С самого момента его (Андрюнина — ред.) задержания, безусловно, наши консульские сотрудники пытались оказать ему посильную помощь, в частности, добивались встречи с ним. Вместе с тем, мы получили спустя некоторое время через его адвоката письмо, где соотечественник просил нас не беспокоиться и сообщал, что в наших услугах он в общем-то не нуждается", — сообщили в посольстве.
В диппредставительстве подчеркнули, что продолжают держать ситуацию под контролем и готовы оказать помощь при необходимости.
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"Все, что нужно для защиты прав российских граждан, мы всегда и неизменно делаем", — добавили в посольстве.
Ранее минюст США заявлял, что власти страны ожидают экстрадиции арестованного в Португалии гражданина России и Португалии Андрюнина якобы за отмывание денег. Андрюнин был генеральным директором и основателем финансовой фирмы Gotbit, действующей на рынке криптовалют. Директорам Gotbit Федору Кедрову и Кави Джалили были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций, связанных с криптовалютой.
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