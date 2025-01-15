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В МИД заявили, что не получали сигналов от ФРГ по "Северному потоку" - РИА Новости, 15.01.2025
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07:34 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/rossiya-1993767032.html
В МИД заявили, что не получали сигналов от ФРГ по "Северному потоку"
В МИД заявили, что не получали сигналов от ФРГ по "Северному потоку" - РИА Новости, 15.01.2025
В МИД заявили, что не получали сигналов от ФРГ по "Северному потоку"
Москва не получала сигналов о готовности ФРГ запустить поставки газа по сохранившейся ветке "Северного потока" после остановки транзита газа европейским... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T07:34:00+03:00
2025-01-15T07:34:00+03:00
экономика
россия
германия
украина
владимир путин
дмитрий биричевский
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москва не получала сигналов о готовности ФРГ запустить поставки газа по сохранившейся ветке "Северного потока" после остановки транзита газа европейским потребителям через Украину, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "На данный момент мы не получаем сигналов о готовности руководства европейских партнеров и, в первую очередь, германских к возобновлению закупок через "Северный поток". Как представляется, многолетнее конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество, на котором основывалось благополучие европейской экономики, принесено в жертву раскручиваемой доминирующими на Западе идеологическими силами оголтелой русофобской кампании по нанесению "стратегического поражения" нашей стране" , - сказал он в интервью агентству. Ранее президент России Владимир Путин, говоря о возможности поставок газа в Германию по сохранившейся после теракта нитке "Северного потока 2", заявил, что возможность транзита газа сохранилась, но немецкая сторона этого не хочет. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
https://ria.ru/20250115/rossiya-1993760712.html
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экономика, россия, германия, украина, владимир путин, дмитрий биричевский, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, северный поток, северный поток — 2
Экономика, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Биричевский, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Национальный антитеррористический комитет РФ, Северный поток, Северный поток — 2
В МИД заявили, что не получали сигналов от ФРГ по "Северному потоку"

МИД: Россия не получала сигналов о готовности ФРГ запустить "Северный поток"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москва не получала сигналов о готовности ФРГ запустить поставки газа по сохранившейся ветке "Северного потока" после остановки транзита газа европейским потребителям через Украину, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"На данный момент мы не получаем сигналов о готовности руководства европейских партнеров и, в первую очередь, германских к возобновлению закупок через "Северный поток". Как представляется, многолетнее конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество, на котором основывалось благополучие европейской экономики, принесено в жертву раскручиваемой доминирующими на Западе идеологическими силами оголтелой русофобской кампании по нанесению "стратегического поражения" нашей стране" , - сказал он в интервью агентству.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В МИД рассказали о сигналах от западных компаний
05:01
Ранее президент России Владимир Путин, говоря о возможности поставок газа в Германию по сохранившейся после теракта нитке "Северного потока 2", заявил, что возможность транзита газа сохранилась, но немецкая сторона этого не хочет.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В МИД рассказали, от чего зависит возможность разговора Путина и Трампа
Вчера, 12:38
 
ЭкономикаРоссияГерманияУкраинаВладимир ПутинДмитрий БиричевскийДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФГазпромНациональный антитеррористический комитет РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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