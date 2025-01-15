В МИД заявили, что не получали сигналов от ФРГ по "Северному потоку"
МИД: Россия не получала сигналов о готовности ФРГ запустить "Северный поток"
МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москва не получала сигналов о готовности ФРГ запустить поставки газа по сохранившейся ветке "Северного потока" после остановки транзита газа европейским потребителям через Украину, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"На данный момент мы не получаем сигналов о готовности руководства европейских партнеров и, в первую очередь, германских к возобновлению закупок через "Северный поток". Как представляется, многолетнее конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество, на котором основывалось благополучие европейской экономики, принесено в жертву раскручиваемой доминирующими на Западе идеологическими силами оголтелой русофобской кампании по нанесению "стратегического поражения" нашей стране" , - сказал он в интервью агентству.
Ранее президент России Владимир Путин, говоря о возможности поставок газа в Германию по сохранившейся после теракта нитке "Северного потока 2", заявил, что возможность транзита газа сохранилась, но немецкая сторона этого не хочет.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.