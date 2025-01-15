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Россия закупила у Индии пылесосы на рекордные 3,86 миллиона долларов - РИА Новости, 15.01.2025
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06:02 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/rossiya-1993763371.html
Россия закупила у Индии пылесосы на рекордные 3,86 миллиона долларов
Россия закупила у Индии пылесосы на рекордные 3,86 миллиона долларов - РИА Новости, 15.01.2025
Россия закупила у Индии пылесосы на рекордные 3,86 миллиона долларов
Россия по итогам января-октября прошлого года закупила у Индии пылесосы на рекордные в истории взаимной торговли для этого товара 3,86 миллиона долларов,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T06:02:00+03:00
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экономика
индия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия по итогам января-октября прошлого года закупила у Индии пылесосы на рекордные в истории взаимной торговли для этого товара 3,86 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные индийского статведомства. Согласно статистике, по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года закупки выросли в 193 раза. При этом пылесосы стали не единственными товарами среди электрических устройств и оборудования, которые показали по сравнению с 2023 годом заметную положительную динамику. Так, импорт из Индии деталей и механизмов для электрических генераторов вырос в шесть раз до 4,21 миллиона долларов, поставки аккумуляторов - вдвое до 10,32 миллиона долларов, электробритв и машин для стрижки волос - в 19 раз до 1,14 миллиона долларов, электрических водонагревателей - в пять раз до 11,25 миллиона долларов. Неоспоримым лидером по поставке пылесосов в Россию все-таки остается Китай: за аналогичный период Поднебесная экспортировала их на сумму в 309,5 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250115/indiya-1993760943.html
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экономика, индия, россия, китай
Экономика, Индия, Россия, Китай
Россия закупила у Индии пылесосы на рекордные 3,86 миллиона долларов

Россия в 2024 году закупила у Индии пылесосы на рекордные 3,86 миллиона долларов

© iStock.com / 97Девушка выбирает пылесос в магазине
Девушка выбирает пылесос в магазине - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© iStock.com / 97
Девушка выбирает пылесос в магазине . Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия по итогам января-октября прошлого года закупила у Индии пылесосы на рекордные в истории взаимной торговли для этого товара 3,86 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные индийского статведомства.
Согласно статистике, по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года закупки выросли в 193 раза.
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При этом пылесосы стали не единственными товарами среди электрических устройств и оборудования, которые показали по сравнению с 2023 годом заметную положительную динамику.
Так, импорт из Индии деталей и механизмов для электрических генераторов вырос в шесть раз до 4,21 миллиона долларов, поставки аккумуляторов - вдвое до 10,32 миллиона долларов, электробритв и машин для стрижки волос - в 19 раз до 1,14 миллиона долларов, электрических водонагревателей - в пять раз до 11,25 миллиона долларов.
Неоспоримым лидером по поставке пылесосов в Россию все-таки остается Китай: за аналогичный период Поднебесная экспортировала их на сумму в 309,5 миллиона долларов.
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