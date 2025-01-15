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В МИД рассказали о сигналах от западных компаний - РИА Новости, 15.01.2025
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05:01 15.01.2025 (обновлено: 07:01 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/rossiya-1993760712.html
В МИД рассказали о сигналах от западных компаний
В МИД рассказали о сигналах от западных компаний - РИА Новости, 15.01.2025
В МИД рассказали о сигналах от западных компаний
Россия получает сигналы от западных компаний о важности сотрудничества с Москвой, надеется на выработку эффективного формата взаимодействия, заявил РИА новости... РИА Новости, 15.01.2025
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россия
москва
дмитрий биричевский
владимир путин
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия получает сигналы от западных компаний о важности сотрудничества с Москвой, надеется на выработку эффективного формата взаимодействия, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. "Видим, что это (Взаимодействие. — Прим. ред.) важно для зарубежных экономоператоров, о чем и свидетельствуют поступающие от них сигналы. Надеемся, что нам вновь удастся выработать эффективный формат взаимодействия с ними. По крайней мере, мы всегда открыты для диалога", — сказал он в интервью агентству.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва видит сигналы от американских компаний, которые хотят вернуться на российский рынок. Он отметил, что Россия не против их возвращения, но в новых условиях и с потерями.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250114/ryabkov-1993628056.html
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россия, москва, дмитрий биричевский, владимир путин
Россия, Москва, Дмитрий Биричевский, Владимир Путин
В МИД рассказали о сигналах от западных компаний

МИД: Россия получает сигналы от западных компаний о важности сотрудничества

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия получает сигналы от западных компаний о важности сотрудничества с Москвой, надеется на выработку эффективного формата взаимодействия, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
«
"Видим, что это (Взаимодействие. — Прим. ред.) важно для зарубежных экономоператоров, о чем и свидетельствуют поступающие от них сигналы. Надеемся, что нам вновь удастся выработать эффективный формат взаимодействия с ними. По крайней мере, мы всегда открыты для диалога", — сказал он в интервью агентству.
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В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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