https://ria.ru/20250115/rossiya-1993760712.html
В МИД рассказали о сигналах от западных компаний
В МИД рассказали о сигналах от западных компаний - РИА Новости, 15.01.2025
В МИД рассказали о сигналах от западных компаний
Россия получает сигналы от западных компаний о важности сотрудничества с Москвой, надеется на выработку эффективного формата взаимодействия, заявил РИА новости... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T05:01:00+03:00
2025-01-15T05:01:00+03:00
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дмитрий биричевский
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия получает сигналы от западных компаний о важности сотрудничества с Москвой, надеется на выработку эффективного формата взаимодействия, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. "Видим, что это (Взаимодействие. — Прим. ред.) важно для зарубежных экономоператоров, о чем и свидетельствуют поступающие от них сигналы. Надеемся, что нам вновь удастся выработать эффективный формат взаимодействия с ними. По крайней мере, мы всегда открыты для диалога", — сказал он в интервью агентству.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва видит сигналы от американских компаний, которые хотят вернуться на российский рынок. Он отметил, что Россия не против их возвращения, но в новых условиях и с потерями.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, москва, дмитрий биричевский, владимир путин
Россия, Москва, Дмитрий Биричевский, Владимир Путин
В МИД рассказали о сигналах от западных компаний
МИД: Россия получает сигналы от западных компаний о важности сотрудничества