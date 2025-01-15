https://ria.ru/20250115/rossija-1993788660.html

Россия предложила Вьетнаму построить новую АЭС

Россия предложила Вьетнаму построить новую АЭС - РИА Новости, 15.01.2025

Россия предложила Вьетнаму построить новую АЭС

Москва предложила Ханою построить новую АЭС на основе двух энергоблоков, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T10:09:00+03:00

2025-01-15T10:09:00+03:00

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ядерные технологии

вьетнам

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в мире

михаил мишустин

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ХАНОЙ, 15 янв — РИА Новости. Москва предложила Ханою построить новую АЭС на основе двух энергоблоков, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев."Мы будем предлагать самую современную, самую безопасную, самую эффективную АЭС пока на основе двух атомных энергоблоков. Естественно будет продолжена работа и по подготовке кадров, потребуется кратное увеличение даже от нынешних рекордных цифр подготовки молодых специалистов во Вьетнаме", — заявил руководитель корпорации.Глава "Росатома" назвал прорывом желание Вьетнама вернуться к проекту АЭС "Ниньтхуан-1". По его словам, Россия будет предлагать построить два блока ВВЭР-1200."Мы начинаем работу по актуализации договоренностей десятилетней давности. Понятно, что время прошло, требуется пересмотреть целый ряд параметров", — уточнил Лихачев.Прошлым летом он заявил, что Россия может построить во Вьетнаме как АЭС "Ниньтхуан-1", так и другую станцию большой мощности или малые блоки в наземном или плавучем варианте, выбор — за республикой.Визит Мишустина во ВьетнамВо Вьетнаме 14-15 января с официальным визитом находилась российская делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По его итогам принято совместное коммюнике. В нем говорится, что Россия готова:Москва и Ханой договорились укрепить двустороннюю торговлю и нарастить поставки продукции на рынки друг друга.Кроме того, страны планируют расширять географию и количество прямых авиарейсов, железнодорожное и морское сообщение и грузовые перевозки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вьетнам, россия, москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, михаил мишустин, брикс