https://ria.ru/20250115/rossija-1993788660.html
Россия предложила Вьетнаму построить новую АЭС
Россия предложила Вьетнаму построить новую АЭС - РИА Новости, 15.01.2025
Россия предложила Вьетнаму построить новую АЭС
Москва предложила Ханою построить новую АЭС на основе двух энергоблоков, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:09:00+03:00
2025-01-15T10:09:00+03:00
2025-01-15T11:39:00+03:00
ядерные технологии
вьетнам
россия
москва
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149278/18/1492781854_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_31ab5b451dc8a322ea15a53300c7988e.jpg
ХАНОЙ, 15 янв — РИА Новости. Москва предложила Ханою построить новую АЭС на основе двух энергоблоков, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев."Мы будем предлагать самую современную, самую безопасную, самую эффективную АЭС пока на основе двух атомных энергоблоков. Естественно будет продолжена работа и по подготовке кадров, потребуется кратное увеличение даже от нынешних рекордных цифр подготовки молодых специалистов во Вьетнаме", — заявил руководитель корпорации.Глава "Росатома" назвал прорывом желание Вьетнама вернуться к проекту АЭС "Ниньтхуан-1". По его словам, Россия будет предлагать построить два блока ВВЭР-1200."Мы начинаем работу по актуализации договоренностей десятилетней давности. Понятно, что время прошло, требуется пересмотреть целый ряд параметров", — уточнил Лихачев.Прошлым летом он заявил, что Россия может построить во Вьетнаме как АЭС "Ниньтхуан-1", так и другую станцию большой мощности или малые блоки в наземном или плавучем варианте, выбор — за республикой.Визит Мишустина во ВьетнамВо Вьетнаме 14-15 января с официальным визитом находилась российская делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По его итогам принято совместное коммюнике. В нем говорится, что Россия готова:Москва и Ханой договорились укрепить двустороннюю торговлю и нарастить поставки продукции на рынки друг друга.Кроме того, страны планируют расширять географию и количество прямых авиарейсов, железнодорожное и морское сообщение и грузовые перевозки.
https://ria.ru/20250114/vetnam-1993711816.html
https://ria.ru/20250115/vetnam-1993771869.html
https://ria.ru/20250115/vetnam-1993780514.html
вьетнам
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149278/18/1492781854_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ebfc7d3fa2a1e4d028272cbecb9ea9f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, россия, москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, михаил мишустин, брикс
Ядерные технологии, Вьетнам, Россия, Москва, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Михаил Мишустин, БРИКС
Россия предложила Вьетнаму построить новую АЭС
Лихачев: Москва предложила Ханою построить новую АЭС на основе двух энергоблоков
ХАНОЙ, 15 янв — РИА Новости. Москва предложила Ханою построить новую АЭС на основе двух энергоблоков, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы будем предлагать самую современную, самую безопасную, самую эффективную АЭС пока на основе двух атомных энергоблоков. Естественно будет продолжена работа и по подготовке кадров, потребуется кратное увеличение даже от нынешних рекордных цифр подготовки молодых специалистов во Вьетнаме", — заявил руководитель корпорации.
Глава "Росатома" назвал прорывом желание Вьетнама
вернуться к проекту АЭС "Ниньтхуан-1". По его словам, Россия будет предлагать построить два блока ВВЭР-1200.
«
"Мы начинаем работу по актуализации договоренностей десятилетней давности. Понятно, что время прошло, требуется пересмотреть целый ряд параметров", — уточнил Лихачев.
Прошлым летом он заявил, что Россия может построить во Вьетнаме как АЭС "Ниньтхуан-1", так и другую станцию большой мощности или малые блоки в наземном или плавучем варианте, выбор — за республикой.
Проект АЭС "Ниньтхуан-1" был подготовлен для Вьетнама несколько лет назад, но на рубеже 2016-2018 годов руководство страны приняло решение не использовать атомную энергию в энергобалансе, хотя атомные технологии остались и сотрудничество с Россией продолжалось по проекту центра ядерных технологий.
Визит Мишустина во Вьетнам
Во Вьетнаме 14-15 января с официальным визитом находилась российская делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По его итогам принято совместное коммюнике. В нем говорится, что Россия готова:
- подключиться к созданию национальной атомной энергетики Вьетнама;
- поставлять нефть, СПГ и продукты его переработки в страну, развивать новые энергетические проекты;
- содействовать подключению Вьетнама к БРИКС в качестве страны-партнера.
Москва и Ханой
договорились укрепить двустороннюю торговлю и нарастить поставки продукции на рынки друг друга.
Кроме того, страны планируют расширять географию и количество прямых авиарейсов, железнодорожное и морское сообщение и грузовые перевозки.