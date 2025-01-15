https://ria.ru/20250115/rosatom-1993805920.html

"Росатом" создаст новый исследовательский реактор для Вьетнама

"Росатом" создаст новый исследовательский реактор для Вьетнама - РИА Новости, 15.01.2025

"Росатом" создаст новый исследовательский реактор для Вьетнама

Принято решение о создании нового исследовательского реактора российского дизайна для Вьетнама, его сооружение планируется начать в 2027 году, сообщил... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T11:23:00+03:00

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в мире

вьетнам

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Принято решение о создании нового исследовательского реактора российского дизайна для Вьетнама, его сооружение планируется начать в 2027 году, сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев. "Продление действия Далатского реактора возможно по итогам нашей модернизации где-то до десяти лет. Это значит, что в ближайшей перспективе Вьетнаму нужно создавать новую компетенцию, новый современный, более мощный исследовательский реактор. И такое решение принято - о создании реактора российского дизайна мощностью 15 мегаватт, кратно более мощного, чем есть сейчас", - сказал Лихачев. Он отметил, что будет возможна дальнейшая модернизация и повышение мощности нового реактора. "Сейчас идет стадия подготовки технико-экономического обоснования, заключен контракт, идет работа. Ну, и мы двигаемся в соответствии с графиком, который нам определили наши вьетнамские друзья, имея ввиду в 2026 году выйти на контрактацию, а в 2027 году приступить к полномасштабному сооружению нового исследовательского реактора", - добавил Лихачев.

https://ria.ru/20250115/sanktsii-1993805016.html

https://ria.ru/20250115/vetnam-1993782229.html

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в мире, вьетнам, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"