https://ria.ru/20250115/rogov-1993763540.html
Рогов сообщил, что ВС России вошли на окраины сел Андреевка и Дачное в ДНР
Рогов сообщил, что ВС России вошли на окраины сел Андреевка и Дачное в ДНР - РИА Новости, 15.01.2025
Рогов сообщил, что ВС России вошли на окраины сел Андреевка и Дачное в ДНР
Российские войска вошли на окраины сел Андреевка и Дачное западней Курахово в ДНР, там начались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T06:04:00+03:00
2025-01-15T06:04:00+03:00
2025-01-15T06:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
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курахово
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Российские войска вошли на окраины сел Андреевка и Дачное западней Курахово в ДНР, там начались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Начались бои на окраинах сел Андреевка и Дачное. Наши войска вошли на территорию сел", - сказал Рогов. По его словам, Дачное находится западней, а Андреевка - северо-западней Курахово. Кроме того, по его словам, ВС РФ также продвинулись вглубь села Ясеновое, вынуждая противника отступать. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, по данным Минобороны РФ от 6 января, был полностью взят под контроль российскими войсками и освобожден от оккупации ВСУ.
https://ria.ru/20250115/rogov-1993755356.html
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россия, донецкая народная республика, курахово, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Курахово, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил, что ВС России вошли на окраины сел Андреевка и Дачное в ДНР
Рогов: ВС России вошли на окраины сел Андреевка и Дачное в ДНР