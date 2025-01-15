https://ria.ru/20250115/rogov-1993763540.html

Рогов сообщил, что ВС России вошли на окраины сел Андреевка и Дачное в ДНР

Рогов сообщил, что ВС России вошли на окраины сел Андреевка и Дачное в ДНР - РИА Новости, 15.01.2025

Рогов сообщил, что ВС России вошли на окраины сел Андреевка и Дачное в ДНР

Российские войска вошли на окраины сел Андреевка и Дачное западней Курахово в ДНР, там начались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T06:04:00+03:00

2025-01-15T06:04:00+03:00

2025-01-15T06:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

курахово

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Российские войска вошли на окраины сел Андреевка и Дачное западней Курахово в ДНР, там начались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Начались бои на окраинах сел Андреевка и Дачное. Наши войска вошли на территорию сел", - сказал Рогов. По его словам, Дачное находится западней, а Андреевка - северо-западней Курахово. Кроме того, по его словам, ВС РФ также продвинулись вглубь села Ясеновое, вынуждая противника отступать. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, по данным Минобороны РФ от 6 января, был полностью взят под контроль российскими войсками и освобожден от оккупации ВСУ.

https://ria.ru/20250115/rogov-1993755356.html

https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993761199.html

россия

донецкая народная республика

курахово

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россия, донецкая народная республика, курахово, владимир рогов, вооруженные силы украины