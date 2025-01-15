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Рогов сообщил, что ВС России вошли на окраины сел Андреевка и Дачное в ДНР - РИА Новости, 15.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/rogov-1993763540.html
Рогов сообщил, что ВС России вошли на окраины сел Андреевка и Дачное в ДНР
Рогов сообщил, что ВС России вошли на окраины сел Андреевка и Дачное в ДНР - РИА Новости, 15.01.2025
Рогов сообщил, что ВС России вошли на окраины сел Андреевка и Дачное в ДНР
Российские войска вошли на окраины сел Андреевка и Дачное западней Курахово в ДНР, там начались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T06:04:00+03:00
2025-01-15T06:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
курахово
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Российские войска вошли на окраины сел Андреевка и Дачное западней Курахово в ДНР, там начались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Начались бои на окраинах сел Андреевка и Дачное. Наши войска вошли на территорию сел", - сказал Рогов. По его словам, Дачное находится западней, а Андреевка - северо-западней Курахово. Кроме того, по его словам, ВС РФ также продвинулись вглубь села Ясеновое, вынуждая противника отступать. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, по данным Минобороны РФ от 6 января, был полностью взят под контроль российскими войсками и освобожден от оккупации ВСУ.
https://ria.ru/20250115/rogov-1993755356.html
https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993761199.html
россия
донецкая народная республика
курахово
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россия, донецкая народная республика, курахово, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Курахово, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил, что ВС России вошли на окраины сел Андреевка и Дачное в ДНР

Рогов: ВС России вошли на окраины сел Андреевка и Дачное в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Российские войска вошли на окраины сел Андреевка и Дачное западней Курахово в ДНР, там начались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Начались бои на окраинах сел Андреевка и Дачное. Наши войска вошли на территорию сел", - сказал Рогов.
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По его словам, Дачное находится западней, а Андреевка - северо-западней Курахово.
Кроме того, по его словам, ВС РФ также продвинулись вглубь села Ясеновое, вынуждая противника отступать.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, по данным Минобороны РФ от 6 января, был полностью взят под контроль российскими войсками и освобожден от оккупации ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаКураховоВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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