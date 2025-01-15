https://ria.ru/20250115/rkn-1993876577.html
В 21 регионе России упала скорость интернета из-за повреждения кабеля
В 21 регионе России упала скорость интернета из-за повреждения кабеля - РИА Новости, 15.01.2025
В 21 регионе России упала скорость интернета из-за повреждения кабеля
Роскомнадзор зафиксировал повреждение магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению скорости интернета и деградации сервисов у 3,8 миллиона... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T16:50:00+03:00
2025-01-15T16:50:00+03:00
2025-01-15T17:23:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал повреждение магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению скорости интернета и деградации сервисов у 3,8 миллиона россиян в 21 регионе, заявили РИА Новости в ведомстве."Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует повреждение на магистральной волоконно-оптической линии связи в Республике Татарстан. В связи с повреждением возможны снижение скорости работы сети Интернет и деградация сервисов для клиентов оператора связи", — сообщили там.Отмечается, что обрыв магистрального кабеля произошел на участке Тюлячи — Новая Тура. В результате наблюдалось ухудшение работы интернета в 21 субъекте России. Оно коснулось примерно 3,8 миллиона пользователей. Как рассказали в ведомстве, сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. На месте находятся бригады специалистов. Ориентировочные сроки устранения — 21:00 мск.
https://ria.ru/20241231/krym-1992174886.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, республика татарстан (татарстан)
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
В 21 регионе России упала скорость интернета из-за повреждения кабеля
РКН: повреждение кабеля в Татарстане привело к снижению скорости интернета