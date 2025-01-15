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В мексиканской Тихуане объявили режим ЧС перед высылкой мигрантов из США - РИА Новости, 15.01.2025
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11:05 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/rezhim-1993801818.html
В мексиканской Тихуане объявили режим ЧС перед высылкой мигрантов из США
В мексиканской Тихуане объявили режим ЧС перед высылкой мигрантов из США - РИА Новости, 15.01.2025
В мексиканской Тихуане объявили режим ЧС перед высылкой мигрантов из США
Власти мексиканского города Тихуана, который является крупнейшим в штате Нижняя Калифорния и граничит с США, сообщили, что приняли решение объявить режим ЧС на... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T11:05:00+03:00
2025-01-15T11:05:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти мексиканского города Тихуана, который является крупнейшим в штате Нижняя Калифорния и граничит с США, сообщили, что приняли решение объявить режим ЧС на фоне многочисленных сообщений СМИ об угрозе прибытия большого количества мигрантов в рамках их массовой депортации из США. "Городской совет Тихуаны ... единогласно одобрил объявление ЧС в городе в связи с непредвиденными обстоятельствами, возникшими из-за многочисленных заявлений, опубликованных в различных национальных и международных СМИ о поводу прибытия мигрантов в результате массовой депортации через международную границу между этим городом и штатом Калифорния", - сообщается в заявлении, опубликованном на странице городских властей в социальной сети Facebook*. Мэр города Исмаэль Бургеньо в свою очередь заявил, что такое решение было принято, "чтобы гарантировать достойное обращение, уважение прав человека и выделение необходимых ресурсов". Дональд Трамп ранее заявил, что в первый же день пребывания у власти подпишет пакет указов о закрытии американской границы для нелегальных мигрантов. Он пообещал, что "каждый член иностранной банды и незаконный чужак на американской земле будут расформированы, депортированы и уничтожены". В декабре телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что команда Трампа также изучает различные способы отмены получения американского гражданства по месту рождения, среди них - отказ от выдачи документов детям родителей без паспортов и ужесточение требований к туристическим визам. Трамп не раз выражал намерение ужесточить миграционную политику Соединённых Штатов и осуждал Байдена за бездействие. Тем не менее, будущая администрация Трампа, обсуждая планы по массовым задержаниям и депортациям нелегальных мигрантов, сталкивается с теми же проблемами нехватки ресурсов, что и Байден. Вопрос регулирования миграционной политики остаётся предметом острых дискуссий в США.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240408/ssha-1938519853.html
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в мире, сша, тихуана, нижняя калифорния (мексика), дональд трамп
В мире, США, Тихуана, Нижняя Калифорния (Мексика), Дональд Трамп
В мексиканской Тихуане объявили режим ЧС перед высылкой мигрантов из США

В мексиканской Тихуане ввели режим ЧС перед массовой высылкой мигрантов из США

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на мексиканскую Тихуану
Вид на мексиканскую Тихуану - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на мексиканскую Тихуану. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти мексиканского города Тихуана, который является крупнейшим в штате Нижняя Калифорния и граничит с США, сообщили, что приняли решение объявить режим ЧС на фоне многочисленных сообщений СМИ об угрозе прибытия большого количества мигрантов в рамках их массовой депортации из США.
"Городской совет Тихуаны ... единогласно одобрил объявление ЧС в городе в связи с непредвиденными обстоятельствами, возникшими из-за многочисленных заявлений, опубликованных в различных национальных и международных СМИ о поводу прибытия мигрантов в результате массовой депортации через международную границу между этим городом и штатом Калифорния", - сообщается в заявлении, опубликованном на странице городских властей в социальной сети Facebook*.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Трамп посетовал, что в США не приезжают мигранты из "хороших стран"
8 апреля 2024, 10:50
Мэр города Исмаэль Бургеньо в свою очередь заявил, что такое решение было принято, "чтобы гарантировать достойное обращение, уважение прав человека и выделение необходимых ресурсов".
Дональд Трамп ранее заявил, что в первый же день пребывания у власти подпишет пакет указов о закрытии американской границы для нелегальных мигрантов. Он пообещал, что "каждый член иностранной банды и незаконный чужак на американской земле будут расформированы, депортированы и уничтожены".
В декабре телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что команда Трампа также изучает различные способы отмены получения американского гражданства по месту рождения, среди них - отказ от выдачи документов детям родителей без паспортов и ужесточение требований к туристическим визам.
Трамп не раз выражал намерение ужесточить миграционную политику Соединённых Штатов и осуждал Байдена за бездействие. Тем не менее, будущая администрация Трампа, обсуждая планы по массовым задержаниям и депортациям нелегальных мигрантов, сталкивается с теми же проблемами нехватки ресурсов, что и Байден. Вопрос регулирования миграционной политики остаётся предметом острых дискуссий в США.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
NYT: мигранты в США готовятся к массовой депортации, обещанной Трампом
25 ноября 2024, 03:09
 
В миреСШАТихуанаНижняя Калифорния (Мексика)Дональд Трамп
 
 
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