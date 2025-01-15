https://ria.ru/20250115/rezhim-1993801818.html

В мексиканской Тихуане объявили режим ЧС перед высылкой мигрантов из США

В мексиканской Тихуане объявили режим ЧС перед высылкой мигрантов из США - РИА Новости, 15.01.2025

В мексиканской Тихуане объявили режим ЧС перед высылкой мигрантов из США

Власти мексиканского города Тихуана, который является крупнейшим в штате Нижняя Калифорния и граничит с США, сообщили, что приняли решение объявить режим ЧС на... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T11:05:00+03:00

2025-01-15T11:05:00+03:00

2025-01-15T11:05:00+03:00

в мире

сша

тихуана

нижняя калифорния (мексика)

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/107001/92/1070019273_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_28624ba2d25d6ebab548fc4df571813d.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти мексиканского города Тихуана, который является крупнейшим в штате Нижняя Калифорния и граничит с США, сообщили, что приняли решение объявить режим ЧС на фоне многочисленных сообщений СМИ об угрозе прибытия большого количества мигрантов в рамках их массовой депортации из США. "Городской совет Тихуаны ... единогласно одобрил объявление ЧС в городе в связи с непредвиденными обстоятельствами, возникшими из-за многочисленных заявлений, опубликованных в различных национальных и международных СМИ о поводу прибытия мигрантов в результате массовой депортации через международную границу между этим городом и штатом Калифорния", - сообщается в заявлении, опубликованном на странице городских властей в социальной сети Facebook*. Мэр города Исмаэль Бургеньо в свою очередь заявил, что такое решение было принято, "чтобы гарантировать достойное обращение, уважение прав человека и выделение необходимых ресурсов". Дональд Трамп ранее заявил, что в первый же день пребывания у власти подпишет пакет указов о закрытии американской границы для нелегальных мигрантов. Он пообещал, что "каждый член иностранной банды и незаконный чужак на американской земле будут расформированы, депортированы и уничтожены". В декабре телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что команда Трампа также изучает различные способы отмены получения американского гражданства по месту рождения, среди них - отказ от выдачи документов детям родителей без паспортов и ужесточение требований к туристическим визам. Трамп не раз выражал намерение ужесточить миграционную политику Соединённых Штатов и осуждал Байдена за бездействие. Тем не менее, будущая администрация Трампа, обсуждая планы по массовым задержаниям и депортациям нелегальных мигрантов, сталкивается с теми же проблемами нехватки ресурсов, что и Байден. Вопрос регулирования миграционной политики остаётся предметом острых дискуссий в США.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240408/ssha-1938519853.html

https://ria.ru/20241125/tramp-1985497314.html

сша

тихуана

нижняя калифорния (мексика)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, тихуана, нижняя калифорния (мексика), дональд трамп