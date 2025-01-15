https://ria.ru/20250115/rezhim-1993801818.html
В мексиканской Тихуане объявили режим ЧС перед высылкой мигрантов из США
В мексиканской Тихуане объявили режим ЧС перед высылкой мигрантов из США - РИА Новости, 15.01.2025
В мексиканской Тихуане объявили режим ЧС перед высылкой мигрантов из США
Власти мексиканского города Тихуана, который является крупнейшим в штате Нижняя Калифорния и граничит с США, сообщили, что приняли решение объявить режим ЧС на... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T11:05:00+03:00
2025-01-15T11:05:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти мексиканского города Тихуана, который является крупнейшим в штате Нижняя Калифорния и граничит с США, сообщили, что приняли решение объявить режим ЧС на фоне многочисленных сообщений СМИ об угрозе прибытия большого количества мигрантов в рамках их массовой депортации из США. "Городской совет Тихуаны ... единогласно одобрил объявление ЧС в городе в связи с непредвиденными обстоятельствами, возникшими из-за многочисленных заявлений, опубликованных в различных национальных и международных СМИ о поводу прибытия мигрантов в результате массовой депортации через международную границу между этим городом и штатом Калифорния", - сообщается в заявлении, опубликованном на странице городских властей в социальной сети Facebook*. Мэр города Исмаэль Бургеньо в свою очередь заявил, что такое решение было принято, "чтобы гарантировать достойное обращение, уважение прав человека и выделение необходимых ресурсов". Дональд Трамп ранее заявил, что в первый же день пребывания у власти подпишет пакет указов о закрытии американской границы для нелегальных мигрантов. Он пообещал, что "каждый член иностранной банды и незаконный чужак на американской земле будут расформированы, депортированы и уничтожены". В декабре телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что команда Трампа также изучает различные способы отмены получения американского гражданства по месту рождения, среди них - отказ от выдачи документов детям родителей без паспортов и ужесточение требований к туристическим визам. Трамп не раз выражал намерение ужесточить миграционную политику Соединённых Штатов и осуждал Байдена за бездействие. Тем не менее, будущая администрация Трампа, обсуждая планы по массовым задержаниям и депортациям нелегальных мигрантов, сталкивается с теми же проблемами нехватки ресурсов, что и Байден. Вопрос регулирования миграционной политики остаётся предметом острых дискуссий в США.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, тихуана, нижняя калифорния (мексика), дональд трамп
В мире, США, Тихуана, Нижняя Калифорния (Мексика), Дональд Трамп
В мексиканской Тихуане объявили режим ЧС перед высылкой мигрантов из США
В мексиканской Тихуане ввели режим ЧС перед массовой высылкой мигрантов из США
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти мексиканского города Тихуана, который является крупнейшим в штате Нижняя Калифорния и граничит с США, сообщили, что приняли решение объявить режим ЧС на фоне многочисленных сообщений СМИ об угрозе прибытия большого количества мигрантов в рамках их массовой депортации из США.
"Городской совет Тихуаны ... единогласно одобрил объявление ЧС в городе в связи с непредвиденными обстоятельствами, возникшими из-за многочисленных заявлений, опубликованных в различных национальных и международных СМИ о поводу прибытия мигрантов в результате массовой депортации через международную границу между этим городом и штатом Калифорния", - сообщается в заявлении, опубликованном на странице городских властей в социальной сети Facebook*.
Мэр города Исмаэль Бургеньо в свою очередь заявил, что такое решение было принято, "чтобы гарантировать достойное обращение, уважение прав человека и выделение необходимых ресурсов".
Дональд Трамп
ранее заявил, что в первый же день пребывания у власти подпишет пакет указов о закрытии американской границы для нелегальных мигрантов. Он пообещал, что "каждый член иностранной банды и незаконный чужак на американской земле будут расформированы, депортированы и уничтожены".
В декабре телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что команда Трампа также изучает различные способы отмены получения американского гражданства по месту рождения, среди них - отказ от выдачи документов детям родителей без паспортов и ужесточение требований к туристическим визам.
Трамп не раз выражал намерение ужесточить миграционную политику Соединённых Штатов и осуждал Байдена за бездействие. Тем не менее, будущая администрация Трампа, обсуждая планы по массовым задержаниям и депортациям нелегальных мигрантов, сталкивается с теми же проблемами нехватки ресурсов, что и Байден. Вопрос регулирования миграционной политики остаётся предметом острых дискуссий в США
.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская