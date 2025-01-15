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Россия и Вьетнам видят необходимость в увеличении числа прямых авиарейсов
Россия и Вьетнам видят необходимость в увеличении числа прямых авиарейсов - РИА Новости, 15.01.2025
Россия и Вьетнам видят необходимость в увеличении числа прямых авиарейсов
Россия и Вьетнам видят необходимость в расширении географии и количества прямых авиарейсов, это отвечает потребностям их граждан, говорится в совместном... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:51:00+03:00
2025-01-15T09:51:00+03:00
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам видят необходимость в расширении географии и количества прямых авиарейсов, это отвечает потребностям их граждан, говорится в совместном коммюнике двух стран по итогам официального визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина. "С удовлетворением констатировалось, что возобновление прямых регулярных и чартерных авиарейсов способствовало увеличению туристических потоков между двумя странами. Стороны считают, что расширение географии и количества таких рейсов отвечает потребностям в обеспечении поездок граждан двух стран", - говорится в документе. Кроме этого, Россия и Вьетнам приветствовали готовность профильных ведомств к обсуждению вопросов укрепления кооперации в области транспортного сообщения между двумя странами, а также в развитии транспортной системы Вьетнама. -0-
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россия, вьетнам, михаил мишустин, в мире
Россия, Вьетнам, Михаил Мишустин, В мире
Россия и Вьетнам видят необходимость в увеличении числа прямых авиарейсов
РФ и Вьетнам намерены расширить географию и количество прямых авиарейсов