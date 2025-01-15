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Россия и Вьетнам видят необходимость в увеличении числа прямых авиарейсов - РИА Новости, 15.01.2025
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09:51 15.01.2025 (обновлено: 10:31 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/reys-1993783110.html
Россия и Вьетнам видят необходимость в увеличении числа прямых авиарейсов
Россия и Вьетнам видят необходимость в увеличении числа прямых авиарейсов - РИА Новости, 15.01.2025
Россия и Вьетнам видят необходимость в увеличении числа прямых авиарейсов
Россия и Вьетнам видят необходимость в расширении географии и количества прямых авиарейсов, это отвечает потребностям их граждан, говорится в совместном... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:51:00+03:00
2025-01-15T10:31:00+03:00
россия
вьетнам
михаил мишустин
в мире
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам видят необходимость в расширении географии и количества прямых авиарейсов, это отвечает потребностям их граждан, говорится в совместном коммюнике двух стран по итогам официального визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина. "С удовлетворением констатировалось, что возобновление прямых регулярных и чартерных авиарейсов способствовало увеличению туристических потоков между двумя странами. Стороны считают, что расширение географии и количества таких рейсов отвечает потребностям в обеспечении поездок граждан двух стран", - говорится в документе. Кроме этого, Россия и Вьетнам приветствовали готовность профильных ведомств к обсуждению вопросов укрепления кооперации в области транспортного сообщения между двумя странами, а также в развитии транспортной системы Вьетнама. -0-
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россия, вьетнам, михаил мишустин, в мире
Россия, Вьетнам, Михаил Мишустин, В мире
Россия и Вьетнам видят необходимость в увеличении числа прямых авиарейсов

РФ и Вьетнам намерены расширить географию и количество прямых авиарейсов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Вьетнама Лыонг Кыонг во время встречи в Ханое
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Вьетнама Лыонг Кыонг во время встречи в Ханое - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам видят необходимость в расширении географии и количества прямых авиарейсов, это отвечает потребностям их граждан, говорится в совместном коммюнике двух стран по итогам официального визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
"С удовлетворением констатировалось, что возобновление прямых регулярных и чартерных авиарейсов способствовало увеличению туристических потоков между двумя странами. Стороны считают, что расширение географии и количества таких рейсов отвечает потребностям в обеспечении поездок граждан двух стран", - говорится в документе.
Кроме этого, Россия и Вьетнам приветствовали готовность профильных ведомств к обсуждению вопросов укрепления кооперации в области транспортного сообщения между двумя странами, а также в развитии транспортной системы Вьетнама. -0-
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