https://ria.ru/20250115/rektor-1993880025.html

Ректора НГАТУ арестовали по делу о коррупции

Ректора НГАТУ арестовали по делу о коррупции - РИА Новости, 15.01.2025

Ректора НГАТУ арестовали по делу о коррупции

Ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Воротников арестован на два месяца по делу о злоупотреблении должностными... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T17:05:00+03:00

2025-01-15T17:05:00+03:00

2025-01-15T17:34:00+03:00

происшествия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Воротников арестован на два месяца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при организации фиктивного обучения студентов-иностранцев, сообщили РИА Новости в Московском районном суде Нижнего Новгорода."Арестован на два месяца по ходатайству следствия", - сообщили агентству в суде.Как уточнили агентству в региональном следственном управлении СК РФ, ректор на данный момент находится в статусе подозреваемого. Под стражей он пробудет до 13 марта.Ранее сообщалось, что по версии следствия, в период с 2023 по 2025 год подозреваемый зачислил на бюджетные места в возглавляемое им высшее учебное заведение иностранных студентов, которые не намеревались осваивать образовательную программу и посещать учебные занятия. После этого для искусственного увеличения показателей эффективности работы и получения премии он направил в соответствующую инстанцию подложные документы, подтверждающие обучение студентов. В результате бюджету РФ причинен ущерб на сумму не менее 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

https://ria.ru/20241202/dnr-1986952691.html

https://ria.ru/20241216/makhinatsii-1989354388.html

нижегородская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижегородская область