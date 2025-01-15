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Ректора НГАТУ арестовали по делу о коррупции - РИА Новости, 15.01.2025
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17:05 15.01.2025 (обновлено: 17:34 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/rektor-1993880025.html
Ректора НГАТУ арестовали по делу о коррупции
Ректора НГАТУ арестовали по делу о коррупции - РИА Новости, 15.01.2025
Ректора НГАТУ арестовали по делу о коррупции
Ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Воротников арестован на два месяца по делу о злоупотреблении должностными... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T17:05:00+03:00
2025-01-15T17:34:00+03:00
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Воротников арестован на два месяца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при организации фиктивного обучения студентов-иностранцев, сообщили РИА Новости в Московском районном суде Нижнего Новгорода."Арестован на два месяца по ходатайству следствия", - сообщили агентству в суде.Как уточнили агентству в региональном следственном управлении СК РФ, ректор на данный момент находится в статусе подозреваемого. Под стражей он пробудет до 13 марта.Ранее сообщалось, что по версии следствия, в период с 2023 по 2025 год подозреваемый зачислил на бюджетные места в возглавляемое им высшее учебное заведение иностранных студентов, которые не намеревались осваивать образовательную программу и посещать учебные занятия. После этого для искусственного увеличения показателей эффективности работы и получения премии он направил в соответствующую инстанцию подложные документы, подтверждающие обучение студентов. В результате бюджету РФ причинен ущерб на сумму не менее 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
https://ria.ru/20241202/dnr-1986952691.html
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происшествия, нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область
Ректора НГАТУ арестовали по делу о коррупции

Ректора НГАТУ Воротникова арестовали по делу о фиктивном обучении иностранцев

© Фото : Минобрнауки России/TelegramИгорь Воротников
Игорь Воротников - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Минобрнауки России/Telegram
Игорь Воротников. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Воротников арестован на два месяца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при организации фиктивного обучения студентов-иностранцев, сообщили РИА Новости в Московском районном суде Нижнего Новгорода.
"Арестован на два месяца по ходатайству следствия", - сообщили агентству в суде.
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Как уточнили агентству в региональном следственном управлении СК РФ, ректор на данный момент находится в статусе подозреваемого. Под стражей он пробудет до 13 марта.
Ранее сообщалось, что по версии следствия, в период с 2023 по 2025 год подозреваемый зачислил на бюджетные места в возглавляемое им высшее учебное заведение иностранных студентов, которые не намеревались осваивать образовательную программу и посещать учебные занятия. После этого для искусственного увеличения показателей эффективности работы и получения премии он направил в соответствующую инстанцию подложные документы, подтверждающие обучение студентов. В результате бюджету РФ причинен ущерб на сумму не менее 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
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